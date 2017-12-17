الرئيسية | محليات انفلونز الخنازير: لا إصابات جديدة في معان وتسجيل واحدة بالكرك

وطنا اليوم-عمان: فيما أكد مدير صحة محافظة معان الدكتور تيسير كريشان أنه لم يتم تسجيل أي حالة مرضية جديدة بمرض انفلونزا الخنازير H1N1 المعروف بـ"أنفلونزا الخنازير" خلال الثلاثة أيام الماضية في مستشفيات معان، ادخلت طفلة تبلغ من العمر خمسة اعوام امس الى مستشفى الكرك الحكومي بعد ثبوت اصابتها بالمرض، بالإضافة الى الاشتباه بحالتين، وادخال أخريين لمستشفى الايمان الحكومي في عجلون للاشتباه باصابتهما بذات المرض.

وأشار كريشان أن مرض "انفلونزا الخنازير" في طريقه إلى الانحسار، لافتا أن الدلائل والمعطيات والمؤشرات تشير إلى انحساره تدريجيا، مشيرا أن المرض في تناقص مستمر، كونه لا يوجد تزايد مطرد في أعداد المرضى مقارنة مع الحالات السابقة خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن ذلك مؤشر حسن.

وقال إنه مايزال هناك 8 أشخاص مصابين بهذا الفيروس يتلقون العلاجات والرعاية الطبية المكثفة في مستشفيات معان، واصفا حالتهم الصحية بـ"الجيده"، وبين أن الوضع الصحي في المنطقة مسيطر عليه ولا داعي لأي تخوف أو قلق، وان الحالات المصابة تتماثل للشفاء التام حاليا، متوقعا خروجهم خلال اليومين القادمين.

وأضاف أن الذين راجعوا المراكز الصحية في منطقة الجفر والمريغة والهاشمية في مناطق البادية الجنوبية بمحافظة معان نحو 400 حالة مرضية تعاني من امراض تنفسية، لافتا أن الذين راجعوا مستشفى معان الحكومي ومستشفى الملكة رانيا في البترا نحو 120 حالة مرضية منذ ظهور الفيروس اغلبهم من منطقة الجفر، وبعد التشخيص الطبي والمخبري تبين أن 28 حالة أصيبت بمرض H1N1 انفلونزا الخنازير، أجريت لهم العلاجات الطبية المكثفة وغادروا جميعا المستشفيات باستثناء 8 أشخاص يتلقون العلاج حاليا، لافتا أن حالة واحدة لسيدة ثلاثينية، اصيبت بهذا المرض في منطقة الجفر وتوفيت في احد المستشفيات الخاصة في عمان، بعد أن تم تحويلها من مستشفى معان الحكومي.

وبين كريشان أن وزارة الصحة ماتزال تواصل جهودها المكثفة من خلال متابعة الإجراءات المنفذة على أرض الواقع للسيطرة على المرض، ومنع انتشاره ومعالجة الحالات المصابة والإجراءات الوقائية والتوعية والتثقيفية، التي تنفذها الجهات المعنية.

ولفت أن تواجد فريق طبي متخصص في الأمراض السارية منذ بداية ظهور الفيروس للمتابعة الدقيقة والحثيثة لمختلف الحالات التي يتم تحويلها من المراكز الصحية الى المستشفيات، أو التي يتم معالجتها داخل المراكز الصحية، مبينا أن الكوادر الطبية والتمريضية ماتزال في حالة طارئة وتأهب قصوى الى حين أن تصبح المنطقة خالية من ظهور الفيروس بشكل نهائي.

وكانت ادخلت طفلة تبلغ من العمر خمسة اعوام أمس الى مستشفى الكرك الحكومي، بعد ثبوت اصابتها بالمرض، وفقا لمدير المستشفى الكرك علي الحمايدة.

واشار الدكتور الحمايدة ان المستشفى استقبل ثلاث حالات ايضا للاشتباه باصابتهم بالمرض وقامت فرق المستشفى الطبية باخذ عينات مخبرية من المصابين وإرسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من الاصابة.

وبين الدكتور الحمايدة ان الطفلة بعد اجراء الاختبارات لها تبيها انها مصابة بالمرض وادخلت للمستشفى للعلاج من المرض في حين راجع المستشفى ثلاثة اشخاص آخرين على اثر اصابتهم بأعراض المرض، وأجريت لهم الاختبارات وأرسلت عيناتهم الى مختبرات الوزارة للتأكد منها.

ولفت الى ان الاصابة بمرض انفلونزا الخنازير هو نمط من الانفلونزا الموسمية، وهو مرض عادي يتم اعطاء المريض العلاج ومغادرته المستشفى، مشيرا الى انه لا يوجد اية خطورة بالمرض الا في الحالات التي يكون لديها امراض صعبة مثل الالتهابات التنفسية والرئة والقلب والاطفال.

وأكد ان مستشفى الكرك الحكومي يقوم باستقبال كل الحالات المرضية التي يشتبه باصابتها بالمرض والتعامل معها، وفقا للاجراءات الرسمية في هذه الحالة من حيث ادخال المريض، وأخذ عينات مخبرية وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد من الاصابة او عدمها.

وكان إعلان على لوحة اعلانات احد الاقسام الداخلية بالمستشفى بتحذير المواطنين من المرضى والزوار بوجود مصابين بمرض انفلونزا الخنازير بالقسم الداخلي، ووضعهم بغرفة العزل ، وضرورة الابتعاد عن منطقة وجودهم، قد اثار مخاوف المواطين والزوار من انتشار العدوى لديهم من المصابين، وخصوصا لدى المرضى بالقسم الداخلي بالمستشفى.

في ذات السياق قال مدير مستشفى الايمان الحكومي في عجلون الدكتور وليد الأمام، انه تم ادخال حالتين للمستشفى للاشتباه بإصابتهما بانفلونزا الخنازير.

وأضاف في تصريح لــ(بترا) ان تم ادخال طفلة عمرها 12 عاما وشاب عمره 20 عاما واجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وارسال العينات الى المختبر المركزي للتأكد منهما وعزلهما في غرفة للمراقبة.

وبين انه تم تجهيز غرفتي عزل في المستشفى لاستقبال حالات مماثلة مزودة بكافة الاحتياجات اللازمة من علاجات واجهزة طبية ومختبر، مبينا ان المرض موسمي ولايشكل خطورة على الانسان. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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