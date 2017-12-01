بالصور : عطوة عشائرية في الكرك على خلفية حادث سير

وطنا اليوم / الكرك/ ميمون المجالي

في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاحد الموافق 24/12/2017 توجهت الجاهه الكريمة المكونه من وجهاء وشيوخ قبيلة بني عطية الى ديوان عائلة المجالي في لواء القصر بخصوص الحادث الذي اودى بحياة الشابين عبدالله ناجي المجالي وحسام صبري المجالي من قبل السائق محمد لافي متروك بني عطية

وبعد التداول في موضوع الحادث تكرم اهل المتوفين بالتنازل عن كافة حقوقهم العشائرية والجزائيه اكراماً لله ولرسولة ولجلالة الملك وللجاهة الكريمة

وكان في استقبال الجاهه الكريمة جمع غفير من ابناء عائلة المجالي وعلى رأسهم الشيخ صبري عبدالله المجالي والد المرحوم حسام صبري حيث رحب بالجاهه مبينناً فضل الصفح والتسامح الذي حض عليهما ديننا الحنيف وهما صفتان موروثتان من الاباء والاجداد وتحدث نيابة عن الجاهه الكريمة كبير الجاهه شكر خلال كلمته عائلة المجالي على حسن استقبالهم وعلى كرمهم العربي الاصيل الذي تمثل بالتنازل عن حقهم وتكريمهم للجاهه







