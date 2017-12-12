وزير الزراعة : لا مخاوف أردنية من طيور السعودية

وطنا اليوم-عمان:طمأن وزير الزراعة خالد الحنفيات الأحد، الأردنيين حيال رصد حالات نفوق طيور في السعودية، جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N8).

وأكد الحنيفات، أن الأردن لا يستورد الطيور الحية الداجنة أو المجمدة من السعودية.

وقال الحنيفات، إن الأردن مكتف ذاتيا على مستوى الطيور الحية الداجنة، مشيرا إلى أن الأردن خال تماما من فيروس H5N8.

وأوضح الحنيفات أن الاستيراد مقتصر على اللحوم المجمدة، من البرازيل وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى وجميعها خالية من الفيروس أو أي وباء آخر.

وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة تتابع باستمرار المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، مؤكدا وقف الاستيراد مباشرة من أي دولة في حال ثبت إصابة منتجاتها بفيروس H5N8 أو غيره.

وكانت السلطات السعودية أكدت رصد حالات نفوق طيور في السعودية، جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N8) الأربعاء الماضي، ما استدعى السلطات الإماراتية والعراقية لوقف استيراد الطيور الحية الداجنة ومنتجاتها من السعودية.