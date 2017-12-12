الرئيسية | محليات الحكومة ترخص خدمات النقل باستخدام التطبيقات الذكية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 .

ويهدف النظام الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب .

وجاء النظام لغايات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية واخضاع هذه الخدمة الى خدمات هيئة تنظيم النقل البري وترخيص الشركات التي تقدم هذه الخدمة .

والتطبيقات الذكية هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لاداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة .



وتعرف خدمة نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية على انها نقل الركاب مقابل اجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية .

وبموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل الا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات .



ويتضمن النظام الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة ومنها ان يكون اردني الجنسية ولائقا صحيا بموجب شهادة من الجهات الرسمية وحاصل على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا يتجاوز عمره 60 عاما وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باي جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة مثلما يشترط النظام أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية وان لا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات وان تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .



كما يشترط ان تكون السيارة مرخصة ومؤمنة تامينا الزاميا وفقا لاحكام نظام التامين الالزامي للمركبات النافذ بالاضافة الى تامين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التامينية التي يوفرها نظام التامين الالزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه .



محور التحفيز الاقتصادي



وقرر مجلس الوزراء ولغايات تحفيز الاقتصاد ، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية تمديد العمل بقرار حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم بالصناعة المحلية حتى نهاية عام 2018 .



واكد مجلس الوزراء على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل شريطة ان يحقق المنتج تعريف المنشا الاردني والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وان تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.



الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وضع الاموال المنقولة تامينا للدين لسنة 2017 .



ويسهم النظام في زيادة حجم التمويل بضمان الاموال المنقولة من خلال توسيع نطاق استخدامه من قبل الجهات الدائنة مما يشجعها على اللجوء لقانون وضع الاموال المنقولة لما يوفره القانون من ضمانة للدائنين الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد والتعاملات الائتمانية .



وياتي النظام بهدف توسيع قاعدة الجهات الدائنة التي ترغب في تامين ديونها بما يحفظ حقوقها وفق احكام قانون وضع الاموال المنقولة تامينا لدين رقم 1 لسنة 2012 .



محور تنمية الموارد البشرية



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى وصندوق الامم المتحدة للطفولة لتقديم منحة بقيمة 406 الاف دينار لتنفيذ مشروع " المجلس البلدي من الاطفال " في المفرق والكرك وعمان لغاية شهر 9 سنة 2018 والاستمرار في دعم المجالس البلدية من الاطفال في الزرقاء ومادبا وانشاء الية لاعداد التقارير الصديقة للشباب حول المدن الصديقة للاطفال .



وتعد المجالس البلدية للأطفال أداة ووسيلة للتدريب على المشاركة في صناعة القرارات، وحشد الدعم والتأييد والمناصرة لجعل حاجات وحقوق واهتمامات الأطفال من أولويات بلديات المدن وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال



ويهدف المشروع الذي اطلقته امانة عمان بالتعاون مع اليونسيف عام 2012 الى تعزيز مشاركة الاطفال في تسيير الشأن المحلي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مشاركتهم في برامج التنمية المحلية وإشراك الأطفال في تصميم ومتابعة تنفيذ برامج حماية وتنمية الطفل، والمساهمة بفاعلية في خدمة بيئتهم والحفاظ على نظافتها، وتدريبهم على ممارسة حقوقهم والقدرة على اتخاذ القرار.



على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على برنامج للتعاون بين الاردن وبلغاريا في مجالات التعليم والعلوم والثفافة للسنوات 2017 – 2019 .



ويهدف البرنامج الى تعزيز وتطوير افاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والفنون والاعلام والمتاحف والاثار .



وقرر المجلس الموافقة على محضر المناقشات بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) ووزارة الصحة حول برنامج تدريب بلد ثالث لتنمية قدرات القطاع الصحي في الجمهورية العراقية .



وبموجب المحضر تقوم وزارة الصحة في المملكة الاردنية الهاشمية بالتعاون مع جايكا بتنظيم برنامج تدريبي لتنمية قدرات القطاع الصحي في الجمهورية العراقية في مجالات مكافحة العدوى الاسعافات الاولية والانعاش القلبي الرئوي وتعزيز مهارات الاتصال للعاملين الصحيين في الرعاية الصحية الاولية وتنمية الموارد البشرية في مجال الصحة المجتمعية ( صحة الام والطفل ) .



محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات



و قرر المجلس الزام المؤسسات والدوائر الحكومية باخذ موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نطاق عمل المشاريع الخاصة بالتحول الالكتروني والحكومة الالكترونية سواء اكان سيتم الانفاق على هذه المشاريع من المنح او من الخزينة.



وطلب المجلس تزويد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخطط التنفيذية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالتحول الالكتروني لاقرارها قبل تنفيذها بناء على الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



واكد مجلس الوزراء ضرورة عدم شراء اجهزة او بناء مراكز بيانات في الوزارات والمؤسسات الحكومية دون موافقة وزارة الاتصالات والزامها بطرح عطاءات التحول الالكتروني لديها من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام التقاعد لاعضاء نقابة المهندسين لسنة 2017 .



وجاء النظام لغايات تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمنافع وتخفيفا لاعباء الصندوق تجاه فئات من المنتفعين دون المساس بحقوقهم المكتسبة لحماية اموال الصندوق وتنظيم احكام انتقال اعضاء الصندوق بين الشرائح التقاعدية وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي .



كما جاء لغايات تشجيع حديثي التخرج على الاشتراك في الصندوق باعفائهم من الرسوم الاضافية لمدة عامين بعد التخرج .



محور سيادة القانون والامن والاستقرار



الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة اتفاق بين وزارة الدفاع في المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بالقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي ووزارة الدفاع وقوة الدفاع في نيوزيلندا .



وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات المشتركة واسهاما من الجانبين في تعزيز السلام والامن الدولي .



محور التنمية الاجتماعية والثقافية والبيئة والحماية الاجتماعية



على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط المخابرات العامة لسنة 2017وعلى نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 2017 .



وجاء النظامان بهدف تحسين الظروف المعيشية لضباط المخابرات العامة وضباط الدفاع المدني وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم ولعائلاتهم وذلك بزيادة القروض التي تخصص لهم وفقا لاحكام النظامين لتصبح ثلاثين الف دينار بدلا من عشرين الف دينار . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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