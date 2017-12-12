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الملك مهنئاً المسيحيين بعيد الميلاد : أتمنى لهم الخير والبركة
وطنا اليوم-عمان: هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد الطوائف المسيحية بالاعياد المجيدة.
وقال جلالته في تغريدة له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر 'أتمنى لوطننا في العام الجديد مزيدا من الازدهار والتقدم بسواعد أبنائه وبناته وإرادتهم الصلبة، التي تثبت دائما أنها أقوى من كل التحديات'.
وتاليا ما كتبه جلالته:
'ونحن نستقبل عيد الميلاد المجيد، أهنئ إخواننا المسيحيين وأتمنى لهم الخير والبركة، وأتمنى لوطننا في العام الجديد مزيدا من الازدهار والتقدم بسواعد أبنائه وبناته وإرادتهم الصلبة، التي تثبت دائما أنها أقوى من كل التحديات. عيدا مجيدا وعاما مباركا على الوطن وأهله'
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