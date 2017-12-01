وزير العمل يطمئن على حالة عامل وافد

وطنا اليوم-عمان:اطمئن وزير العمل علي ظاهر الغزاوي اليوم على حالة احد المصابين من العمالة الوافدة من الجنسية المصرية الذي يرقد على سرير الشفاء في احد المستشفيات في محافظة الزرقاء.

ووفق بيان للوزارة فان وزير العمل تابع موضوع تعرض احد الوافدين من الشقيقة مصر لحادث مؤسف نتج عنة اصابتة ونقلة للمستشفى،حيث قام الغزاوي بزيارتة والاطمئنان على صحتة ونقل تفاصيل الحادثة لدولة رئيس الوزراء الذي اوعز بمعالجتة في المستشفيات الحكومية لحين تماثلة للشفاء.

ولفت البيان ان الواجب الانساني يتقدم على اي واجبات اخرى و يتطلب تقديم الرعاية الصحية للعمالة الوافدة المقيمة على ارض المملكة اسوة بالعمالة الاردنية.

كما ان القانون الاردني لا يفرق ابدا بين الاردنيين والعمالة الوافدة في الحقوق والواجبات.