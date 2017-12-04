الرئيسية | محليات أسئلة وزير أردني اسبق عن عهد التميمي تثير التساؤلات

وطنا اليوم-عمان : اثار الوزير الاسبق الدكتور صبري اربيحات تساؤلات مثيرة عبر صفحته عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي افضت الى حوارات وتعليقات مختلفة.. الربيحات قال في منشوره: نشر صورة الفتاة الفلسطينية المقاومة وتداول عدة صور اخرى لها وهي بكامل اناقتها تصفع الجنود تارة وتشتمهم تارة اخرى وتتنقل بين تجمع واخر وحاجز واخر تلوح بإصبعها الاوسط لهم والاستجابة الناعمة لجنود مدججين بالأسلحة .وملاحقة الكاميرا لهذه الشابة من موقف الى اخر وظهورها في خمسة مشاهد 'على الاقل' امور تلفت الانتباه...وتوجب الحذر.. لدي اسئلة كثيرة حول:- -كيف جرى التصوير.؟ - من قام به؟ -من هي المصادر الاولى للنشر؟ - وكيف جرى جمع هذا الكم من اللقطات لنفس الفتاة وتداولها؟ -ما الحكمة من نشر وتداول صورة فتاة تصفع جندي ولا يستخدم السلاح او يصدها على الاقل؟ - اتمنى على الجميع التدقيق في الصورة وملاحظة التاريخ واسم الناشر. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. 1 - أسعد العزوني صديقي العزيز

أشاركك الرأي وانا متخوف مثلك من هذه الظاهرة وغيرها

تحياتي