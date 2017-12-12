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مدافىء كبار وأثرياء الأردن تهدد الثروة الحرجية
وطنا اليوم-عمان:ارتفع عدد طلبات شراء حطب من مختلف الجهات لغايات التدفئة موسم الشتاء الحالي، حيث تدافع وزراء سابقون ومسؤولون كبار وأثرياء في منافسة الفقراء بالإسراع في تقديم طلبات شراء الحطب من اجل التدفئة .
وبينما يهرول كبار القوم للاستفادة من فَرْق أسعار الحطب لوضعه في مواقد التدفئة "فيبربليس" في القصور والفلل، يسعي الفقراء لوضعها في مدافئ الحطب التي انتشرت أخيرا.
وتشكل الاعتداءات التي تتعرض لها الثروة الحرجية في محافظة عجلون وخصوصا الاشجار المعمرة والنادرة ومنها الملول والسنديان واللزاب والصنوبر والخروب والبطم خطرا ويهدد البيئة والثروة الحرجية .
وقال المواطن مصطفى الصمادي، ان الاعتداءات على الاشجار في المحافظة تتكرر وخصوصا في فصل الشتاء، نظرا لاستخدام العديد من المواطنين لصوبات الحطب في التدفئة ، وبالتالي يقومون بقطع الاشجار قطع الأشجار لتأمين حاجاتهم .
واشار المواطن عامر المومني، الى انه بالرغم من الاجراءات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الجهات المعنية من شرطة بيئية وزراعة، الا ان هناك العديد من العائلات التي لجأت إلى استخدام الحطب والجفت لغايات التدفئة وهذا يؤثر سلباً على الثروة الحرجية التي تتعرض لعمليات حرق ورعي جائر وتقطيع خصوصاً في الظروف الحالية .
وقال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رائد الشرمان ان المديرية تنفذ حملات رقابية ميدانية مكثفة بالتعاون مع الشرطة البيئية مبينا انه تم ضبط اكثر من طن ونصف الطن خلال الشهر الماضي من الاحطاب المقطوعه كما تحرير العديد من الضبوطات الحرجية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
وبين ان الاجراءات التي اتخذتها المديرية ساهمت في انخفاض الاعتداءات على الثروة الحرجية وخصوصا استخدام الطائرات بدون طيار لرقابة الغابات وتكثيف تواجد الطوافين في العديد من المناطق التي تكثر فيها الاشجار .
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