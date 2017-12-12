مدافىء كبار وأثرياء الأردن تهدد الثروة الحرجية

وطنا اليوم-عمان:ارتفع عدد طلبات شراء حطب من مختلف الجهات لغايات التدفئة موسم الشتاء الحالي، حيث تدافع وزراء سابقون ومسؤولون كبار وأثرياء في منافسة الفقراء بالإسراع في تقديم طلبات شراء الحطب من اجل التدفئة .

وبينما يهرول كبار القوم للاستفادة من فَرْق أسعار الحطب لوضعه في مواقد التدفئة "فيبربليس" في القصور والفلل، يسعي الفقراء لوضعها في مدافئ الحطب التي انتشرت أخيرا.