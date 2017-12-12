الرئيسية | محليات الحنيفات يرعى محاضرة علمية لنقابة الأطباء البيطريين الاردنيين

وطنا اليوم-برعاية معالي وزير الزراعة الأكرم المهندس خالد حنيفات أقامت اللجنة العلمية في نقابة الأطباء البيطريين محاضرة علمية قيّمة في فندق لاند مارك - قاعة رم تحت عنوان :-



(( المتبقيات الدوائية وأثرها على صحة الإنسان))

Pharma Residues and effects on human health



وبعد السلام الملكي مباشرة ألقى رئيس اللجنة العلمية في النقابة وعريف الحفل د. مجدي الرحاحلة كلمته عن القدس الشريف قائلاً من أراد أن ينظر إلى بقعه من بقع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس ، في القدس أبنية حجارتها إقتباسات من الإنجيل والقرآن .إنها القدس عاصمة فلسطين هكذا هي وستبقى كذلك شاء من شاء وأبى من أبى ثم إستئذن الحضور للوقوف دقيقة صمت تعبيرا عن رفضنا للقرار الجائر بحق القدس وفلسطين والأُمتين العربية والإسلامية .



وشكر سعادة نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي معالي الوزير لرعايته المحاضرة ورحب بالحضور الكريم لتلبيتهم الدعوة ، وأشاد سعادته بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال طاقمها المتميز ودورهم الفعّال في إدامة تطبيق كافة التشريعات المتعلقة بصحة الإنسان والحيوان .



وأكد معالي وزير الزراعة على ضرورة احترام الرأي الفني الطبي المقدم من الطبيب البيطري العامل في كافة المختبرات البيطرية وضرورة الاستخدام الأمثل للأدوية البيطرية تحت إشرافه .



من جهة أخرى أكد معاليه على قرب تجهيز المختبر الخاص بفحص المتبقيات والذي من المتوقع أن يباشر عمله في مطلع العام القادم 2018 ، وأن وزارة الزراعة بصدد عمل برامج استقصاء ورصد بالتعاون مع المنظمات الدولية .



بدوره شكر الدكتور مجدي الرحاحلة - رئيس اللجنة العلمية في النقابة شركة عبر الطب الدولية للتسويق لرعايتها هذه المحاضرة المتميزة ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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