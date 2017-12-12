مصادر : لا تخفيض في حجم المساعدات الأميركية للأردن

وطنا اليوم-عمان:اكدت مصادر دبلوماسية أن المساعدات الأميركية للأردن لن تتأثر، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب حول قطع المساعدات عن الدول التي صوتت لصالح المشروع المناهض لقرارات الأخير في الجمعيية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

وقالت المصادر في تصريح "لن يكون هناك اي مساس او تقليص في حجم المساعدات الأميركية المقدمة للأردن"، برغم موقف المملكة (الصلب) في موضوع القدس، والرافض لاي حل لا يقوم على مبدأ حل الدولتيين.

وذكرت المصادر أن الأردن يعتبر من اهم "الشركاء الحقيقيين للولايات المتحدة الأميركية"، في منطقة الشرق الأوسط.

وتقدم الولايات المتحدة الأميركية الدعم للأردن في مجالات التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم والديمقراطية والحاكمية، بينما تخصص مبلغ 800 مليون دولار للدعم العسكري الى جانب تزويد الجيش الأردني بطائرات قتالية وبرامج لحماية الحدود ضد أي تهديد.

وبلغ مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 نحو 1.3 مليار دولار.