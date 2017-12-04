أمانة عمان تحذر أصحاب المنازل المهجورة وتلوح بإجراءات

وطنا اليوم-عمان:قالت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، إنها ستباشر مطلع العام المقبل إجراءات معالجة المنازل المهجورة باستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص في مناطق عمان، بعد أن أصبحت تشكل مكرهة بيئية ومصدر إزعاج وخطر على السلامة العامة.

وأهابت الأمانة في بيان بأصحاب تلك المنازل ضرورة تصويب أوضاعها وحمايتها وصيانتها للمحافظة عليها، وخلافا لذلك سيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذه البيوت استنادا إلى القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن كوادرها المعنية ستقوم بالدخول إلى هذه المنازل المهجورة وفق الإجراءات القانونية وتقوم بتنظيفها ثم إغلاقها أو معالجتها بما يتناسب مع وضعها التي قد تصل إلى حد الإزالة وستعود بكافة الكلف المادية على أصحابها.