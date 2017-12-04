 وطنا نيوز -أمانة عمان تحذر أصحاب المنازل المهجورة وتلوح بإجراءات
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أمانة عمان تحذر أصحاب المنازل المهجورة وتلوح بإجراءات
التاريخ : 24-12-2017 11:59:14 المشاهدات: 752

وطنا اليوم-عمان:قالت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، إنها ستباشر مطلع العام المقبل إجراءات معالجة المنازل المهجورة باستكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص في مناطق عمان، بعد أن أصبحت تشكل مكرهة بيئية ومصدر إزعاج وخطر على السلامة العامة.
وأهابت الأمانة في بيان بأصحاب تلك المنازل ضرورة تصويب أوضاعها وحمايتها وصيانتها للمحافظة عليها، وخلافا لذلك سيتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذه البيوت استنادا إلى القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
 وأشارت إلى أن كوادرها المعنية ستقوم بالدخول إلى هذه المنازل المهجورة وفق الإجراءات القانونية وتقوم بتنظيفها ثم إغلاقها أو معالجتها بما يتناسب مع وضعها التي قد تصل إلى حد الإزالة وستعود بكافة الكلف المادية على أصحابها.
وكانت الأمانة من خلال مديريتي رقابة الإعمار والمناطق شكلت لجنة فنية متخصصة لرصد المنازل المهجورة في مدينة عمان، حيث تم رصد 300 بيت مهجور تحولت جميعها إلى مكاره صحية وبيئية نظرا لقيام العديد من السكان القاطنين حولها برمي النفايات فيها ومكانا لممارسات وظواهر سلبية.
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