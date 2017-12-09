الرئيسية | محليات معلمون يعتصمون الاحد ضد مشروع قانون نقابة المعلمين أمام مجلس النواب

وطنا اليوم - عمان يعتصم غدا الأحد معلمون من الهيئة العامة والهيئة المركزية أمام مجلس النواب الأردني في الساعة الثالثة مساء رفضا لمشروع قانون نقابة المعلمين والتعديلات الواردة فيه.



ويأتي الاعتصام بناء على دعوة من فرع نقابة المعلمين في عمان الذي قال في بيان سابق له إن هذه التعديلات غير عادلة وتقصي الإداريين والمتقاعدين من عضوية النقابة.



وأضاف البيان أن هذه التعديلات تفرط بحق النقابة في إصدار نظام لمزاولة مهنة التعليم خاص بالنقابة .



وسيشارك في هذه الإعتصام العديد من فروع النقابة مثل في إربد والزرقاء الذين يقولون إن النظام الإنتخابي لهذه التعديلات لا يعكس كثافة المعلمين وعددهم عند إنتخاب الهيئة المركزية للنقابة .



كما سيشارك معلمون من كل محافظات المملكة وفروعها رفضا لتعديلات توصف بأنها جاءت مخالفة لتعديلات الهيئة المركزية السابقة للنقابة ومتجاهلة لأمور هامة في مقدمتها نظام مزاولة المهنة وعضوية المتقاعدين. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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