الرئيسية | محليات وفد من "الضَّمان" يزور واجهة المنطقة العسكريَّة الوسطى

وطنا اليوم - عمان

زارت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من موظفي المؤسسة المنطقة العسكرية الوسطى وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها المؤسسة لواجهات المناطق العسكرية تقديرا وافتخارا بالجهود التي يقوم بها منتسبو قواتنا البواسل، حيث كان في استقبالهم قائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن طه البطوش، وعدد من قادة تشكيلات ووحدات المنطقة.

وفي بداية الزيارة قدم العميد الركن البطوش شرحاً عن المهام والواجبات التي ينفذها منتسبو المنطقة في الدفاع عن المناطق الواقعة ضمن اختصاص ومسؤولية المنطقة العسكرية الوسطى والمتمثلة في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا ومنطقة الأغوار الوسطى، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة التي تتيح المجال للاطلاع عن كثب وعلى أرض الواقع على ما يبذله نشامى الجيش العربي بالمنطقة العسكرية الوسطى في حماية الوطن والحدود وحفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى دورها التنموي الذي تقوم به.

وأشار البطوش إلى أن منتسبي المنطقة يتمتعون بأعلى درجات المعنوية التي يستمدونها من مدى اهتمام ورعاية جلالة الملك ليكون العين الحارسة على حماية الوطن والحدود وحفظ الأمن والاستقرار للمملكة.

واستمع الوفد إلى إيجاز عن معركة الكرامة الخالدة قدمه أحد ضباط المنطقة.

من جانبها أكدت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة أن زيارة وفد مؤسسة الضمان والتي جاءت تحت عنوان 'وقفة عز وفخر" تأتي تعبيراً عن العز والافتخار بقواتنا المسلحة والالتفاف حول القيادة الهاشمية التي تعد صمام الأمان والاستقرار للوطن الغالي، وهي فرصة اليوم لنقول لجميع منتسبي قواتنا الباسلة المتواجدين في المنطقة العسكرية الوسطى إننا معكم قلبا وقالباً مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتق جنودنا الأشاوس التي هم أهل لها، مشيرةً إلى أن المستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصل إليها منتسبو جيشنا العربي والتي نراها اليوم هي ترجمة حقيقية للأمن والأمان الذي ينعم به وطننا الحبيب، مضيفةً أننا في المؤسسة جند من جنود هذا الوطن، وعلى استعداد أن نكون سياجاً للوطن، وأننا على العهد باقون متمنية لجلالة القائد الأعلى وافر الصحة.



وأضافت أننا نقدر حجم المهام الجسام التي يقوم بها جند جيشنا العربي على مدار السنة حمايةً ودفاعاً عن تراب وطننا، والتي يقدمون كلما استدعى الأمر أرواحهم فداءً وتضحية من أجل الوطن واستقراره، معربةً عن اعتزازها بأفراد 'الجيش العربي' بقيادة الهاشميين، الذين هم مدعاة للشرف العسكري وللفخر الذي لا يسعنا أمامه كأردنيين إلا الوقوف شموخاً وفخراً تقديراً لدورهم في حفظ الأمن والأمان، لينعم بها كلّ من يحيا على تراب هذا الوطن.

وشاهد الوفد تمرينا نفذته إحدى وحدات المنطقة؛ حيث أبدى المشاركون في التمرين لياقة بدنية عالية ودقة ومهارة في إصابة الأهداف عكست المستوى التميز والقدرة على العمل الجماعي الذي يتمتع به منتسبو المنطقة العسكرية الوسطى.

وفي نهاية التمرين أبدى الوفد الزائر إعجابهم بمستوى الدقة واللياقة والمهارة العالية والمستوى المتميز من حيث الكفاءة والتدريب والجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها مرتبات المنطقة العسكرية الوسطى، مشيدين بالجهود التي يبذلها منتسبو المنطقة العسكرية الوسطى وبالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي وصل إليها منتسبو الجيش العربي.

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