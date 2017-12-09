الرئيسية | محليات ‎الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وإذاعة حياة اف أم تطلقان حملة "من للقدس إلا أنت"

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور تطلق الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وإذاعة حياة اف أم حملة'مَنَّ لِلقُدْسِ إِلَّا أَنْتَ ' دعما لبيت المقدس ونصرة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ورفض للاحتلال الصهيوني للارض المقدسة، وذلك على أثير حياة اف ام من الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق 27 /12/2017 وحتى منتصف الليل.



‎و قال امين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية السيد ايمن المفلح

‎بان هذه الحملة ستدعم صمود الاخوة الاشقاء في القدس خاصة وفلسطين عامة، و ان الشعب الاردني وبتوجيهات ملكية هاشمية لم يألوا جهداً في دعم الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأكد المفلح لان الفلسطينيين هم الرحم الموصول للاردنيين، أقامت الهيئة 'جسر المحبة' لتَعبُر من خلاله قوافل الخير الهاشمية للضفة الغربية وقطاع غزة. وناشد المفلح الاردنيين للانضمام لهذه الحملة من خلال المشاركة في التعبير عن رايهم و تضامنهم ومشاركتهم و تفاعلهم و ايضا من خلال تبرعاتهم التي ستساعد المقدسيين في تحمل هذا الظرف من حيث تأمين المواد الغذائية و الطبية ومواجهة فصل الشتاء.



‎وقال رئيس هيئة المديرين في اذاعة حياة اف ام المهندس موسى الساكت 'إن الحملة جاءت رداً على إعلان الرئيس الامريكي 'دونالد ترمب' القدس عاصمة للاحتلال وانسجاماً مع الموقف الاردني وقيادته الرافض لهذا الاعلان، وتأكيداً على حق الاردن في الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى'



‎وأضاف الساكت 'أن هناك عدة أشكال شعبية ورسمية لمجابهة 'إعلان ترمب' الذي أريد له أن يأتي في ذكرى مئوية وعد بلفور المشؤوم، ومن بين هذه الاشكال والاساليب ما قامت به الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وإذاعة حياة اف ام في إطلاقهما هذه الحملة الوطنية.



‎وأوضح أن الحملة تعتبر شكلا احتجاجيا فريدا من بين عدة أشكال عبّر عنها المواطن الاردني والعربي منذ إعلان الادارة الامريكية ان القدس عاصمة للاحتلال، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة دعم الاهل في القدس، وارسال رسالة ان المقدسيين ليسوا وحدهم وان الامة عامة والاردنيين خاصة من خلفهم يدعمون صمودهم.



‎وتوقع المفلح والساكت ان يتفاعل المواطنون مع حملة'مَنَّ لِلقُدْسِ إِلَّا أَنْتَ ' بصورة كبيرة، ومن شتى الأعمار والفئات، مشيرا إلى أن كل تبرعات الحملة ستذهب لصالح الاهل في بيت المقدس لدعم صمودهم. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر