الرئيسية | محليات ايها الأردنيون .. احذورا نزلات البرد غداً الاحد

وطنا اليوم ـ عمان يُتوقع أن يكون يوم السبت بمثابة اليوم الأخير من موجة الدفء الاستثنائية التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، حيثُ خضعت المنطقة خلال الأيام الماضية لأجواء دافئة بشكل بشكل غير مالوف لم تحدُث منذ سنوات طويلة نسبة لهذا الوقت من العام، وذلك وفق موقع طقس العرب.



ولعل أبرز ما يجدُر الانتباه لهُ خلال الأيام القادمة هو الإنخفاض الواضح والكبير على درجات الحرارة، والذي سُيعيد أجواء الشتاء الباردة إلى المنطقة، ما يرفع احتمال الإصابة بأمراض الرشح والانفلونزا ونزلات البرد، وذلك بستدعي ارتداء ملابس شتوية دافئة تحمي من تقلبات الطقس بدءاً من يوم الأحد.



وتقترب من المنطقة اعتباراً من ليلة السبت/الأحد ويوم الاحد كُتلة هوائية باردة تُرافق مُنخفضاً جويّاً (عادي أو متوسط الفعالية) يبدأ بالتأثير على المملكة مع ساعات عصر الأحد وليلة الأحد/الاثنين ويستمر حتى نهار يوم الإثنين.



وتنخفض درجات الحرارة بشكل لافت يوم الأحد في جميع مناطق المملكة، ويُصبح الطقس بارداً نسبياً، وتنشط الرياح بشكل تدريجي، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الامطار بدءاً من ساعات العصر والمساء شمال البلاد تمتد تدريجياً اثناء الليل نحو المناطق الوسطى واجزاء من المرتفعات الجنوبية وسط اجواء شتوية باردة تستمر يوم الإثنين. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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