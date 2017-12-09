الرئيسية | محليات أكاديمية الهاتف الذكي تخرج طلبتها

وطنا اليوم-تحت رعاية مدير مركز الاعتماد وضبط الجوده المهندس محمد خير رشيد وبحضور مدير قسم التراخيص الاستاذ عماد ملكاوي والأستاذ بسام سكرية مدير قسم صيانه شركه هواوي والضيوف الكرام والطلبه الخرجين أقامت أكاديمية الهاتف الذكي حفل تخريج طلبته وابتدا الحفل بالسلام الملكي وكلمه ترحيبية من عريف الحفل واحد الطلاب المميزين للأكاديمية وليد عسراوي وكلمه لراعي الحفل الذي رحب بالجميع وبارك للجميع تخرجهم وشكر أكاديمية الهاتف لذكي على أقامه مثل هذه الدورات لرفد سوق العمل بالأيدي العامله وبين ان مركز الاعتماد وضبط الجوده جاهز للتعاون وعمل برامج وكل هذه في مصلحه الوطن وإيجاد فرص عمل للشباب بعد ذلك تحدث يحيى نصار نيابة عن الخريجين الذي شكر الاكاديمية وشكر زملائه وان ع الإنسان طلب العلم في شتى المجالات وتحدث بعد ذلك مدير الأكاديمية والمدرب الدولي المهندس عدي العتال الذي شكر راعي الحفل والضيوف الكرام والطلبه الخريجين وبين في كلمته ان قمه السعاده تكمن في العطاء وفي نهاية الحفل تشرف راعي الحفل والمهندس عدي العتال وضيوفه بتسليم الشهادات على الخريجين التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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