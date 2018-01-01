شاهد .. (سيلفي فيسبوك) يفك لغز الجريمة الأكثر غموضاً!

وطنا اليوم - عمان : تمكنت الشرطة والقضاء الكنديين، اليوم الخميس 18 كانون الثاني، من فك لغز الجريمة الأكثر غموضاً.



وقال موقع "إنترناشيونال بزنس تايمز" إن محكمة كندية أدانت فتاة بقتل صديقتها، بفضل صورة "سيلفي" على موقع "فيسبوك".



وقضت المحكمة بسجن الفتاة، شايان روز أنطوان، البالغ عمرها 21 عاما، سبع سنوات، بعد إدانتها بقتل صديقتها، بريتني غارغول "18 عاما".



ووقعت تلك الجريمة قبل عامين، حينما وجدت غارغول مخنوقة بجوار مكب للنفايات في مدينة "ساسكاتون" الكندية.







وعثرت الشرطة الكندية بجوار الجثة على حزام غريب، غير معروف المصدر.



ولكن فكت جهات التحقيق الكندية لغز تلك الجريمة، عندما فحصت حساب أنطوان على فيسبوك، ووجدت فيها "صورة سيلفي" للضحية المقتولة مع صديقتها قبل الحادث بساعات.



وظهرت أنطوان في تلك الصور، وهي مرتدية نفس الحزام المستخدم في الجريمة.



واعترفت انطوان بجريمتها، بعد إطلاعها على الأدلة الجديدة، وقالت إنها ارتكبت الجريمة بسبب أنهما دخلتا في حالة سكر، ودخلتا بعد ذلك مشادة وعراك تطور إلى مأساة مقتل صديقتها.