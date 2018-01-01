وقالت أنطوان أمام المحكمة: "لن أسامح نفسي أبدا، ومهما قلت أو فعلت فلن تعود بريتني للحياة مرة أخرى. أنا آسفة جدا جدا… ما كان يجب أن يحدث هذا".
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شاهد .. (سيلفي فيسبوك) يفك لغز الجريمة الأكثر غموضاً!
وطنا اليوم - عمان : تمكنت الشرطة والقضاء الكنديين، اليوم الخميس 18 كانون الثاني، من فك لغز الجريمة الأكثر غموضاً.
وقالت أنطوان أمام المحكمة: "لن أسامح نفسي أبدا، ومهما قلت أو فعلت فلن تعود بريتني للحياة مرة أخرى. أنا آسفة جدا جدا… ما كان يجب أن يحدث هذا".
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