كيف تعمر 114 عاما؟

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وطنا اليوم - عمان :سينغ معمر هندي يبلغ من العمر 114 عاما، وما زال قادرا على التحرك بحرية تامة دون أية مساعدة، فما سره؟



سر صحة سينغ هو الأكل الصحي الطازج، وهو لا يأكل أي طعام يحتوي على مواد حافظة، كما يبتعد عن الدهون في نظامه الغذائي.



وحسب سينغ فإن الرياضة كان لها دور في بقائه بصحة جيدة، فهو يمارس الرياضة باستمرار.



كما أن العامل النفسي مهم أيضا، وهو ينصح عائلته بأن يستمتعوا بالأشياء البسيطة، وأن يبقوا في حالة تفاؤل التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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