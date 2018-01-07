الرئيسية | منوعات أشهر 10 مدن على إنستغرام

وطنا اليوم ـ منوعات نشر موقع 'فيستي' الروسي قائمة بأشهر مدن العالم التي غالبا ما ينشر مستخدمو الإنترنت صورها على موقع إنستغرام الشهير.



مع الانتشار الواسع للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، بات معظم مستخدمو الشبكة العنكبوتية يوثقون أفضل اللحظات التي يعيشونها في صور يشاركونها على مختلف المنصات، ومن أكثر الصور التي لاحظ الخبراء انتشارها على موقع إنستغرام الشهير، صور المدن العالمية المعروفة، ومن أهمها:



- نيويورك:



تجتذب هذه المدينة الأمريكية ملايين السياح سنويا، وتميزها الأبنية التجارية والسكانية الضخمة، وحركة السير والسكان الكبيرة.



- موسكو:



تعتبر موسكو من أجمل عواصم العالم التي يحلم الملايين بزيارتها، لذا يسعى كل من يزور هذه المدينة لتوثيق سحر شوارعها وأبنيتها المشيدة وفق فنون العمارة الروسية المميزة.



- لندن:



تتميز العاصمة البريطانية لندن بسحر خاص يجتذب الكثير من عشاق الفن والمدن الأوروبية.



- ساو باولو:



أحد أهم وأكبر مدن البرازيل، وواحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم.



- باريس:



يعد الكثيرون هذه المدينة مكان العشق وقصص الحب، ويطمح معظم سكان العالم لزيارتها والاستمتاع بسحر شوارعها.



- لوس أنجلوس:



من أهم المدن الأمريكية وأكثرها جمالا وشعبية.



- سان بطرسبورغ:



واحدة من أجمل مدن العالم، وأكثرها تميزا من الناحية المعمارية.



- جاكارتا:



تعتبر هذه المدينة قبلة ملايين السياح كل عام، بفضل عمارتها المميزة وخدماتها الممتازة.



- اسطنبول:



أشهر المدن التركية، وواحدة من أكثر المدن اكتظاظا بالسياح في العالم.



- برشلونة:



من أجمل مدن العالم وأكثرها تميزا من الناحية المعمارية والفنية، حيث يقصدها ملايين السياح كل عام للتعرف على معالمها الفريدة.



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