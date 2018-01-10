وطنا اليوم-عمان:سورة "الفرقان" مكية أم مدنية أم مصرية؟ سؤال في امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الصف الثاني الإعدادي في مدينة قفط بقنا جنوب مصر، والذي أثار جدلاً ولغطاً كبيراً وتسبب في إحالة واضع الامتحان للتحقيق.

وفوجئ طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدارس قفط بسؤال في مادة التربية الدينية الإسلامية يقول: "اختر المادة الصحيحة بين الأقواس، سورة الفرقان "مكية - مدنية - مصرية"، وهو ما أثار استياء أولياء الأمور رغم أن الطلاب كانت إجاباتهم تنحصر بالفعل بين مكية ومدنية، ولم يختر أحد منهم كلمة مصرية على الإطلاق.

وتسبب السؤال في إحالة واضع الامتحان للتحقيق، حيث أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التعليم بقنا، إحالة واضع الأسئلة للتحقيق ومعرفة سبب إدراجه للسؤال بهذه الطريقة.

وقال إن واضع السؤال لم يراعِ الدقة لكي يضع سؤالاً مثل هذا للطلاب وهو ما أثار بلبلتهم، إضافة إلى أنه تسبب في إثارة لغط وجدل كان الجميع في غنى عنه.