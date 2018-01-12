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إسرائيل تعلق على ملابسها التي عثر عليها في السعودية
وطنا اليوم-عمان:علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على نبأ العثور على ملابس تحمل كتابة بالعبرية قائلا: حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي.
هذه الملابس التي باعها دكان ملابس في السعودية ليست بدلات عسكرية إسرائيلية بل ملابس حركة الكشافة الشبابية الإسرائيلية كما كتب عليها بالعبرية والعربية والإنجليزية.
ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن 'مواطناً سعودياً اكتشف صورة (العلم الإسرائيلي) يتوسط مجموعة من أعلام الدول، على ملابس شتوية كان قد اشتراها لطفلته، كما أنه تم العثور على ملابس بأحد الأسواق في منطقة جازان عليها شعارات إسرائيلية'.
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