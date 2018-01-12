 وطنا نيوز -إسرائيل تعلق على ملابسها التي عثر عليها في السعودية
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إسرائيل تعلق على ملابسها التي عثر عليها في السعودية
التاريخ : 10-01-2018 07:01:30 المشاهدات: 1900

وطنا اليوم-عمان:علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، على نبأ العثور على ملابس تحمل كتابة بالعبرية قائلا: حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي.
وقالت صحيفة 'سبق' الإلكترونية، إن الحكومة الإسرائيلية وصفت الجدل 'الذي صاحب انتشار صور لملابس في أسواق المملكة عليها شعار وعلم إسرائيل، بأنها ردود فعل جنونية ومبالغ فيها'.
حتى الملابس الإسرائيلية تثير الرعب في العالم العربي!

هذه الملابس التي باعها دكان ملابس في السعودية ليست بدلات عسكرية إسرائيلية بل ملابس حركة الكشافة الشبابية الإسرائيلية كما كتب عليها بالعبرية والعربية والإنجليزية.
لماذا هذا الخوف والهلع من ملابس تحمل العلم الإسرائيلي؟
وقال المصدر إن المتحدث الإسرائيلي المكلف بالحديث مع وسائل الإعلام العربية قد أرفق 'مقطع فيديو لمداخلته في قناة (بي بي سي) البريطانية، حول العثور على هذه الملابس في أسواق المملكة، بأنه لا يعلم من أرسل هذه الملابس إلى السعودية'.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن 'مواطناً سعودياً اكتشف صورة (العلم الإسرائيلي) يتوسط مجموعة من أعلام الدول، على ملابس شتوية كان قد اشتراها لطفلته، كما أنه تم العثور على ملابس بأحد الأسواق في منطقة جازان عليها شعارات إسرائيلية'.

المصدر: سبق + تويتر          

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