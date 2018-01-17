الرئيسية | منوعات تعرف على مصير أسرة سقطت بالسيارة من ارتفاع 400 متر

وطنا اليوم - عمان :لقي 5 أشخاص من #عائلة واحدة مصرعهم، وأصيبت 3 طفلات أخريات، في #حادث_مأساوي، إثر انزلاق سيارتهم وسقوطها من طريق جبلي، مرتفع لمسافة 400 متر، بجبال "فيفا" في منطقة #جازان.



وقال أحمد يحيى الفيفي، جد الطفلة، جنى، إحدى المصابات بالحادث المروع الذي وقع ليلة رأس السنة الميلادية، إن "جنى"، تستكمل علاجها بمستشفى أبو عريش، أما ابنة خالتها سارة، وابنة خالها المتوفى في الحادث، "زود"، فأصيبتا في الظهر والصدر، وتتلقيان الرعاية الطبية.



وأوضح الجد لـ"العربية.نت" أن الطرق الجبلية في فيفا محفوفة بالمخاطر، وتحصد الكثير من الأرواح، التي تسقط من ارتفاع شاهق، يزيد عن 400 متر، مثلما جرى في هذا الحادث الذي ترك حزناً شديداً لدى العائلة، مشيراً إلى أن الحادث المفجع وقع بينما كانت والدة "جنى" وخالها، وخالتاها، وجدتها، عائدين على طريق الثمانية، من زيارة إحدى خالاتها في المستشفى، وعبر أحد الخطوط الفرعية وقع الحادث المروع.



وانتقد الفيفي غياب أعمال الصيانة للطريق بعد الأمطار، وافتقاده للدوريات التي تحذر السالكين، وتتعامل مع الإشكاليات والحوادث التي تقع، مبيناً أن سكان "جبل فيفا"، بمنطقة جازان، اشتكوا من خطورة طريقهم الجبلي، لعدم وجود مصدات على جوانبه لحماية السائقين. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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