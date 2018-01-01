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وطنا اليوم ـ منوعات حدث في مثل هذا اليوم : أحداث سياسية وعامة



1066 تتويج هارولد جودوينسون ليصبح ملكاً لإنجلترا.

1784 - الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم "اتفاقية القسطنطينية"، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.

1838 - نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.

1912 - نيومكسيكو تصبح الولاية 47 التي تنضم للولايات المتحدة.

1921 - تأسيس الجيش العراقي.

1929 - الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.

1941 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يلقي خطابا تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب خطاب الحريات الأربع.

1950 - المملكة المتحدة تعترف بالصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.

1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.

1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.



مواليد



1367 - الملك ريتشارد الثاني، ملك إنجلترا.

1412 - جان دارك، مقاتلة وبطلة قومية فرنسية.

1870 - جوستاف باور، مستشار ألمانيا.

1883 - جبران خليل جبران، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.

1896 - زكريا أحمد، موسيقي مصري.

1916 - محسن سرحان، ممثل مصري.

1931 - خوان غويتصولو، كاتب وشاعر إسباني.

1937 - باولو كونتي، مغني إيطالي.

1938 - أدريانو تشيلنتانو، مغني وممثل إيطالي.

1943 - نجوى فؤاد، ممثلة وراقصة شرقية مصرية.

1953 - مانفريد كالتز، لاعب كرة قدم ألماني.

1955 - روان أتكينسون، ممثل إنجليزي.

1960 - نايجيلا لاوسون، كاتبة صحفية وإعلامية إنجليزية تعنى بأمور الطبخ.

1968 - أحمد عيد، ممثل مصري.

1976 - جوني يونغ بوش، ممثل أمريكي.

1980 - ستيد مالبرانك، لاعب كرة قدم فرنسي.

1981 - رينكو كيكوتشي، ممثلة يابانية.

1986 - جنات، مغنية مغربية.ألماس، ممثلة كويتية.



وفيات



1537 - ألساندرو دي ميديشي، دوق فلورنسا.

1693 - السلطان محمد الرابع، سلطان عثماني.

1852 - لويس بريل، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.

1918 - جورج كانتور، عالم رياضيات ألماني.

1919 - ثيودور روزفلت، رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.

1934 - هيربرت تشابمان، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

1981 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، أديب اسكتلندي.

1982 - أحمد البشر الرومي، أديب كويتي.

1990 - بافيل شيرنكوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.

2009 - موسى لاشين، عالم دين أزهري مصري.

2014 - مونيكا سبير، ممثة وعارضة أزياء فنزويلية، ملكة جمال فنزويلا عام 2004 .

2017 - اوم بوري، ممثل هندي التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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