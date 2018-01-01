وطنا اليوم ـ منوعات
حدث في مثل هذا اليوم :
أحداث سياسية وعامة
1066 تتويج هارولد جودوينسون ليصبح ملكاً لإنجلترا.
1784 - الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية توقعان اتفاقية سلام عرفت باسم "اتفاقية القسطنطينية"، وهي الاتفاقية التي أنهت الحرب الروسية العثمانية.
1838 - نجاح تجربة صمويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.
1912 - نيومكسيكو تصبح الولاية 47 التي تنضم للولايات المتحدة.
1921 - تأسيس الجيش العراقي.
1929 - الأم تريزا تصل إلى كلكتا، الهند وتبدأ في مساعدة الفقراء والمرضى.
1941 - الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يلقي خطابا تحدث فيه عن حقوق الإنسان وسمي هذا الخطاب خطاب الحريات الأربع.
1950 - المملكة المتحدة تعترف بالصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.
1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن الشمالي.
1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري أدى إلى تولي إدوارد شيفردنادزه الرئاسة.
مواليد
1367 - الملك ريتشارد الثاني، ملك إنجلترا.
1412 - جان دارك، مقاتلة وبطلة قومية فرنسية.
1870 - جوستاف باور، مستشار ألمانيا.
1883 - جبران خليل جبران، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.
1896 - زكريا أحمد، موسيقي مصري.
1916 - محسن سرحان، ممثل مصري.
1931 - خوان غويتصولو، كاتب وشاعر إسباني.
1937 - باولو كونتي، مغني إيطالي.
1938 - أدريانو تشيلنتانو، مغني وممثل إيطالي.
1943 - نجوى فؤاد، ممثلة وراقصة شرقية مصرية.
1953 - مانفريد كالتز، لاعب كرة قدم ألماني.
1955 - روان أتكينسون، ممثل إنجليزي.
1960 - نايجيلا لاوسون، كاتبة صحفية وإعلامية إنجليزية تعنى بأمور الطبخ.
1968 - أحمد عيد، ممثل مصري.
1976 - جوني يونغ بوش، ممثل أمريكي.
1980 - ستيد مالبرانك، لاعب كرة قدم فرنسي.
1981 - رينكو كيكوتشي، ممثلة يابانية.
1986 - جنات، مغنية مغربية.ألماس، ممثلة كويتية.
وفيات
1537 - ألساندرو دي ميديشي، دوق فلورنسا.
1693 - السلطان محمد الرابع، سلطان عثماني.
1852 - لويس بريل، مدرس فرنسي للمكفوفين ومخترع طريقة بريل للقراءة بالنسبة للمكفوفين.
1918 - جورج كانتور، عالم رياضيات ألماني.
1919 - ثيودور روزفلت، رئيس الولايات المتحدة السادس والعشرون.
1934 - هيربرت تشابمان، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
1981 - آرتشيبالد جوزيف كرونين، أديب اسكتلندي.
1982 - أحمد البشر الرومي، أديب كويتي.
1990 - بافيل شيرنكوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.
2009 - موسى لاشين، عالم دين أزهري مصري.
2014 - مونيكا سبير، ممثة وعارضة أزياء فنزويلية، ملكة جمال فنزويلا عام 2004 .
2017 - اوم بوري، ممثل هندي