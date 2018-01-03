شاهدوا : السعودية تحقق في إقامة حفل لزواج شابين مثليين بمكة

وطنا اليوم-عمان:قالت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، إن شرطة منطقة مكة المكرمة تحقق في إقامة حفل زواج لشابين مثليين، بعد أن داهمت الحفل، وألقت القبض على المشاركين فيه.

ووفقًا لتلك التقارير، فقد أقيم الحفل نهاية الأسبوع الماضي، في استراحة بمركز قنونا، التابع لمحافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة، وقد تم توثيق أجزاء منه في مقاطع فيديو، صورت بالهواتف النقالة، وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإذا ما أثبتت التحقيقات أن الحفل أقيم لزواج شابين مثليين بالفعل؛ فإنه سيكون أول حفل على نطاق المملكة بهذا التنظيم والمشاركة والعلنية، إذ سبق أن أوقفت الشرطة السعودية في أكثر من منطقة حوادث زواج مثليين على نطاق ضيق.











