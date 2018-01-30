الرئيسية | منوعات شاهدوا : المصريين القدماء كان لديهم فوتوشوب

وطنا اليوم-عمان:7 معلومات لم تكن تعرفها عنهم.. المصريون القدماء هم أول من اخترع مزيلات العرق وكان لديهم فوتوشوب. كانوا مهتمين بالنظافة الشخصية بدرجة كبيرة، لدرجة أنهم كانوا يحلقون شعر رؤوسهم خوفاً من الحشرات. إذا أردت معرفة مزيد من المعلومات عنهم، شاهد الفيديو.



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