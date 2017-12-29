عمود كهرباء يتحول لمزار ديني جنوبي العراق

وطنا اليوم-عمان:شهد قضاء الرميثة بمحافظة المثنى حالة فريدة من نوعها بعد أن تحول عمود كهرباء إلى مزار ديني، بعد ان شاع في المنطقة ان (سيد) مدفون في العامود.

و'السيد' عند طائفة الشيعة رجل من رجال الدين يرتدي عمامة ويرون أن له مزايا.

وبحسب مقطع فيديو لناشط من آهالي الرميثة حيث قال مستغرباً 'لا أعلم كيف ولماذا تحول عمود للكهرباء إلى مزار ديني، ويحوي صندوق للتبرعات، وما هو الفرق بين هذا العمود وبقية الاعمدة، وهل نحتاج اليوم لزيارة جميع الاعمدة الكهربائية؟'.