 وطنا نيوز -عمود كهرباء يتحول لمزار ديني جنوبي العراق
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عمود كهرباء يتحول لمزار ديني جنوبي العراق
التاريخ : 29-12-2017 06:26:20 المشاهدات: 1244

وطنا اليوم-عمان:شهد قضاء الرميثة بمحافظة المثنى حالة فريدة من نوعها بعد أن تحول عمود كهرباء إلى مزار ديني، بعد ان شاع في المنطقة ان (سيد) مدفون في العامود.
و'السيد' عند طائفة الشيعة رجل من رجال الدين يرتدي عمامة ويرون أن له مزايا.
وبحسب مقطع فيديو لناشط من آهالي الرميثة حيث قال مستغرباً 'لا أعلم كيف ولماذا تحول عمود للكهرباء إلى مزار ديني، ويحوي صندوق للتبرعات، وما هو الفرق بين هذا العمود وبقية الاعمدة، وهل نحتاج اليوم لزيارة جميع الاعمدة الكهربائية؟'.

كما اثار الناشط عبر مقطع الفيديو العديد من علامات الاستفهام حول اسباب قدسية هذا العمود الكهربائي، حيث قال: 'وصل بنا الحال لقدسية عمود للكهرباء لا تصله الانارة'. مضيفاً 'هل يشفي هذا العمود المرضى؟'.
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