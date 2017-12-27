 وطنا نيوز -إنشاء مدينة سكنية في مصر باسم ملك الأردن
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إنشاء مدينة سكنية في مصر باسم ملك الأردن
التاريخ : 27-12-2017 06:15:23 المشاهدات: 1510

وطنا اليوم-عمان:ناقش مسؤولون مصريون المخطط العام والخدمات التي ستقام بمدينة إسكان اجتماعي ستحمل اسم "ملك الأردن" في محافظة السويس.

وقالت وسائل اعلام مصرية ان محافظ السويس ناقش المشروع مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بمدينة ملك الأردن الذي تم اشهاره وتشكيله منذ عدة أسابيع.

واستعرض المسؤولون في اللقاء الخدمات التي ستقام بمدينة ملك الأردن وربطها بالمدن المجاورة، بالإضافة الى توفير الخدمات الأساسية كالمحلات والمدارس والمساجد ووحدة صحية والمخابز والحضانات وغيرها.

وطلب من مدير عام الاسكان استعجال دراسة ربط المدينة بشبكة الطرق والسكة الحديدية.
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