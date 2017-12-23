الرئيسية | منوعات حتى الحمار لم يسلم من أذى الاحتلال في القدس

وطنا اليوم-عمان:صادرت طواقم بلدية الاحتلال الثلاثاء حمارا من بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى، واعتقلت مالكه، بحجة "عدم وجود رخصة لحيازته". وقامت قوات الاحتلال برفقة طواقم البلدية باحتجاز الحمار ومالكه، دون سبب، ثم صادرت الحمار. فقد اقتحمت طواقم البلدية منشآت حيوانية وسكنية، وحررت مخالفات لمالكيها بحجة "حيازة حيوانات دون وجود تراخيص من الدوائر الاسرائيلية". التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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