الرئيسية | المطبخ الخبز الفرنسي بالأعشاب

المقادير - ماء فاتر : كوب وربع

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- طحين : 3 اكواب

- حليب بودرة : ملعقتان كبيرتان

- أعشاب : ملعقتان كبيرتان (مجففة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- خميرة : ملعقة صغيرة ونصف (فورية) طريقة التحضير 1. اخلطي الطحين مع الماء الفاتر والحليب والملح والخميرة وزيت الزيتون والأعشاب وادعكي باليد وعجني المكونات حتى تتكون عجينة متماسكة. 2. يمكنك أيضا خلط المقادير بالعجانة الكهربائية حتى تتكون عجينة. 3. ضعي العجينة بوعاء وغطيها بالورق البلاستيك واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر. 4. قسمي العجين لأربع أقسام وشكليها على شكل مستطيل. 5. ادهني 4 من صواني اللوف (صينية مستطيلة بالطول) بالقليل من الزيت وضعي العجين فيها. 6. اتركي العجين بالصينية لمدة 30 دقيقة أخرى. 7. أدخلي الصواني للفرن على حرارة 350 درجة و اخبزيها لمدة 35 – 40 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون ثم أخرجيها من الفرن واقلبي الصينية واتركي الخبز ليبرد. 8. قطعيه شرائح و قدميه دافئا ويمكنك صنع ساندويشات منه. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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