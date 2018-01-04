الرئيسية | المطبخ مخلل مشكل

المقادير - الزهرة : نصف كيلو

- الجزر : نصف كيلو

- اللفت : نصف كيلو

- لوبياء : كوب (الخضراء الطازجة)

- فليفلة خضراء : كوب (شرائح)

- الثوم : فصّان

- الماء : 6 اكواب

- ملح البحر : نصف كوب

- سكر : ملعقة كبيرة طريقة التحضير 1. تغسل الخضار وتقطع الزهرة ويقشر اللفت والجزر ويقطعان إلى دوائر. 2. توضع الخضار في قدر ويضاف إليها الماء المغلي وتترك في الماء الساخن مدة 5 دقائق. 3. تصفى الخضار جيداً وتخلط ثم تصف في المرطبان بالترتيب. 4. يوضع الملح والسكر والثوم والماء في قدر ويوضع على النار ثم يحرك المزيج حتى يغلي. 5. يوضع فص من الثوم في قعر كل مرطبان ثم يسكب الماء المغلي فوق الخضار حتى يغمر المرطبان ويعلو عن سطح الخضار بثلاثة سنتيميترات. 6. يغطى الكبيس بورق عنب ويغلق المرطبان بإحكام ويترك لمدة شهر قبل التقديم. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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