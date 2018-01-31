الإمارات تنقذ إيرباص بصفقة قيمتها 16 مليار دولار

وبحسب "رويترز"، فإن "صفقة تبدو مصممة لحماية مستقبل برنامج إنتاج هذا الطراز".

وقالت إيرباص في بيانها إن طيران الإمارات تعهدت بشراء 20 طائرة من طراز (إيه380) مع خيار لشراء 16 طائرة أخرى، على أن يبدأ التسليم في 2020، في صفقة قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار وفقا لأحدث الأسعار المعلنة.

وقام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم(الخميس) مع الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص جون ليهي في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في دبي.

وكان جون ليهي مدير المبيعات لدى ايرباص قال، في وقت سابق، إن مستقبل طائرات (إيه380) يعتمد على طيران الإمارات، على الرغم من أن شركات طيران أخرى مهتمة بشراء أعداد أقل من الطائرة التي تضم 544 مقعدا.

وقال ليهي إنه إذا فشلت الصفقة فلن يتبقى لإيرباص أي خيار سوى وقف الإنتاج.