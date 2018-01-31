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الإمارات تنقذ إيرباص بصفقة قيمتها 16 مليار دولار
وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات فوزها بطلبية من شركة "طيران الإمارات" بقيمة 16 مليار دولار لشراء طائرات (إيه 380) العملاقة.
وبحسب "رويترز"، فإن "صفقة تبدو مصممة لحماية مستقبل برنامج إنتاج هذا الطراز".
وقالت إيرباص في بيانها إن طيران الإمارات تعهدت بشراء 20 طائرة من طراز (إيه380) مع خيار لشراء 16 طائرة أخرى، على أن يبدأ التسليم في 2020، في صفقة قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار وفقا لأحدث الأسعار المعلنة.
وقام الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتوقيع مذكرة التفاهم اليوم(الخميس) مع الرئيس التنفيذي لشركة الإيرباص جون ليهي في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في دبي.
وقال ليهي إنه إذا فشلت الصفقة فلن يتبقى لإيرباص أي خيار سوى وقف الإنتاج.
وكانت مصادر في صناعة الطيران قالت في تصريحات سابقة لرويترز إن شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات تدرس خططا لخفض إنتاج الطائرة (إيه380) العملاقة إلى ست طائرات سنويا، فيما تكافح للحفاظ على الجدوى الاقتصادية لأكبر طائرة في العالم إلى ما بعد نهاية العقد.
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