كهرباء شمسية لـ 110 آلاف منزل في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قالت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) الأربعاء إنها استكملت حزمة تمويل بقيمة 188 مليون دولار لأكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن.

وستتولى بينونة للطاقة الشمسية المشروع الذي تقوده مصدر لتطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن.

وقالت مجموعة تالري الفنلندية الأسبوع الماضي إنها استحوذت على حصة قدرها 30 بالمئة في بينونة.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية بترتيب التمويل لمشروع بينونة للطاقة الشمسية وطاقته 200 ميجاوات.

وقالت مؤسسة التمويل الدولية في بيان إن حزمة التمويل تتضمن قرضا من المؤسسة بقيمة 54 مليون دولار إضافة إلى 134 مليون دولار من مقرضين كبار آخرين، من بينهم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لمصدر “تمكنا معا اليوم من تحقيق إنجاز متميز باستكمال عملية تمويل المشروع، ونتطلع الآن للبدء في أعمال البناء في أكبر محطة للطاقة الشمسية في الأردن.

وأضاف "يشكل حصولنا على التمويل اللازم من عدد من الجهات المقرضة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط دليلا على تنامي الاهتمام العالمي بمشاريع الطاقة المتجددة في الأردن".

وقالت مصدر في بيان إن من المنتظر استكمال المشروع في الربع الثاني من 2020، وإنه سيوفر طاقة كهربائية لنحو 110 آلاف منزل وسيساهم في استبعاد 360 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، مضيفة أنه سيلبي ثلاثة بالمئة من الاستهلاك السنوي للطاقة في الأردن.

وبينونة هي ثاني أكبر مشروع رئيسي للطاقة المتجددة لمصدر في الأردن، بعد مزرعة الرياح طفيلة وطاقتها 117 ميجاوات التي افتتحت في ديسمبر كانون الأول 2015.

واستثمرت شركة الطاقة النظيفة المملوكة لحكومة أبوظبي حتى الآن 8.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية ودول أخرى.