الرئيسية | أقتصاد شحادة يؤكد أهمية شركة هواوي لتطوير بيئة الاتصالات بالمملكة

وطنا اليوم ـ اقتصاد أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة أن شركة هواوي الصينية تعد من كبريات الشركات العالمية المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



واستعرض وزير الدولة لشؤون الإستثمار في زيارة أجراها لمقر شركة هواوي الأردن في عمان الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، والذي يتداخل مع قطاعات حيوية في المملكة، ويشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، كما واطلع على البرامج التي تنفذها الشركة والخدمات التي تقدمها للاقتصاد الأردني لاسيما تدريب المهندسين والفنيين الأردنيين.



وبحث الوزير شحادة خلال اللقاء سبل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي توفرها شركة هواوي والتي تحظى بسمعة عالمية، ومساهمتها في تعزيز القدرات الأردنية في القطاعات التقنية والاتصالات، وتوفير فرص التدريب النوعي للكوادر المحلية التي تشكل الركن الأساسي في هذا القطاع.

وركز رئيس هيئة الإستثمار على أهمية ان يتم اعتماد المملكة كمركز تميز لتطوير الكفاءات على مستوى المنطقة، مؤكداً أن المملكة تتمتع ببيئة استثمارية تنافسية وآمنة وجاذبة، وقدرات فنية مؤهلة وموقع جغرافي متميز، إضافة إلى تطلعاتها إلى أن يكون الأردن بوابة المنطقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الحلول التقنية.



وأضاف شحادة أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية، تدرك مدى اهمية الاستثمارات خاصةً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتسعى إلى دعم المستثمر وتهيئة البيئة الاستثمارية الخصبة بما يتناسب مع طبيعة استثماراته وتقديم كافة التسهيلات له بما يضمن استمرارية هذه الاستثمارات وضمان نجاحها لما له من الاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني من جهة والمجتمع الاردني من جهة اخرى.

وأكد على ضرورة تدريب وتأهيل القوى البشرية المقبلة على سوق العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال عمل مذكرات تفاهم وشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمة في هذا القطاع.

وأعرب وزير الدولة لشؤون الاستثمار عن تقدير الأردن للدور الذي تقوم به شركة هواوي في مجالات عملها الواسعة، وما تبذله من جهود في تدريب وتأهيل الشباب الأردني، إضافة إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب الأردني.



وتأتي زيارة الوزير للاطلاع على احتياجات المستثمرين الأجانب، في إطار خطة هيئة الإستثمار للتعرف على واقع الإستثمار الأجنبي في المملكة وتذليل العقبات التي تعترض طريقه وتمكينه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

واستعرض المدير العام لهواوي الأردن اندي وو انجازات هواوي على صعيد تقديم الدعم والخدمة المجتمعية من قبل الشركة في العامين الماضيين، بما في ذلك انجاز ما يزيد عن 9 بنود من مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تم توقيعها اثناء لقاء جلالة الملك بالرئيس الدوري لهواوي العالمية في عمان عام 2016.



وتضمنت الانجازات توريد مختبرات لجامعة الأمير حسين التقنية وجامعة مؤته وتزويد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ب 12 مركز للفيديو المرئي والمسموع، بالإضافة إلى برامج تدريبية مكثفة وإيفاد عدد من مدراء تكنولوجيا المعلومات من عدة وزارات ودوائر رسمية.

واشار وو في هذا الصدد، إلى مسابقة هواوي العالمية لمهارات تكنولوجيا المعلومات، التي شارك فيها مجموعة من الطلبة الأردنيين يمثلون كليات الهندسة والاتصالات في 6 جامعات أردنية حكومية وتم إيفاد الفائزين من الأردن بالمسابقة النهائية إلى الصين بدعوة من هواوي.

وأكد المدير العام، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لهواوي تكنولوجي المهندس حازم حداد، أن الشركة مستمرة بالعمل في السوق الأردنية ودعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير فرص عمل للكفاءات الأردنية بالإضافة إلى رفع مستوى مهاراتها.



يذكر أن شركة هواوي توظف العديد من المهندسين والفنيين الأردنيين بشكل مباشر، وتخلق المزيد من فرص العمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 1000 وظيفة في السوق المحلية.



وأوضح المدير العام أن هواوي الأردن دعمت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ بدء نشاطها في الأردن في عام 2005 وقدمت أحدث أنواع التكنولوجيا واسهمت في تطوير البنية التحتية لشركات الاتصالات الاردنية لاسيما في خدمات الجيل الرابع، ومن المتوقع في العام الحالي تشغيل مرحلة متقدمة من تكنولوجيا الجيل الرابع (4.5G). التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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