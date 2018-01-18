الرئيسية | أقتصاد صنع في الأردن يبحث عن موطئ قدم له في إفريقيا

وطنا اليوم-عمان : أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار/ رئيس هيئة الإستثمار مهند شحادة أن هيئة الإستثمار وضمن الخطة الترويجية لعام 2018 تسعى إلى دعم الصناعة الأردنية وذلك من خلال التركيز على فتح أسواق جديدة داعمة للمنتج الأردني تمكن المستثمر الحالي وتساهم في جذب المزيد من الإستثمارات وذلك من خلال إتفاقيات تجارية وإستثمارية تسهل دخول المنتج الأردني إلى تلك الأسواق.

وقال إن الأسواق الأفريقية أسواق واعدة للصادرات الوطنية ويوجد بها فرصة حقيقية أمام المنتجات الوطنية وذلك لدخولها والمنافسة فيها، جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيسالجمعية الأفريقية الأردنية للأعمالالسيدة ريم بدران وأعضاء الجمعية.



وأضاف شحادة إن البعثة الإقتصادية والتجارية التي نضمتها هيئة الإستثمار في العام المنصرم إلى دول أفريقية (كينيا، أثيوبيا وتنزانيا) شهدت نتائج إيجابية على القطاع الخاص الأردني، فتم توقيع عدد من العقود بين بعض الشركات الأردنية المشاركة في البعثة والشركات الأفريقية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة وتجارة تنزانياوغرف إتحاد شرق أفريقيا للصناعة والتجارةوغرفة صناعة وتجارة أوغنداومجلس أعمال القطاع الخاص في روانداوالغرفة الإثيبوبية للتجارة والقطاعات الخاصة.



وأكد شحادة أن هنالك دراسة مع بعض الدول الأفريقية يتم العمل عليها بتسهيل إجراءات دخول المنتج الأردني إلى أسواق تلك الدول وذلك من خلال تسهيل عملية التسجيل خاصة للأدوية المنشأ الأردني إضافة إلى دراسة تخفيض الجمارك ومنح أفضليات على البضائع والمنتجات الأردنية.

وأثنى شحادة على دور الجمعية في خدمة القطاع الخاص الأردني ودورها في تنمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في إفريقيا، مؤكداً أن هيئة الإستثمار ستعمل على تقديم كافة الدعم اللازم للجمعية وللجهات الممثلة للقطاع الخاص الأردني بما يحقق تنمية إقتصادية مستدامة ودعم للصادرات الأردنية.



وقالت رئيس مجلس ادارة الجمعية الأردنية الإفريقية للأعمال ريم بدران ان الجمعية تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال الأردني والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وتنمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في إفريقيا، حيث تعمل الجمعية على بناء قاعدة معلومات حول الاسواق الافريقية والمؤسسات الاقتصادية في هذه الدول وكذلك قائمة برجال الاعمال وكبار التجار هناك.

وأشارت بدران بدور هيئة الإستثمار بدعم القطاع الخاص الأردني مؤكدة أن الجمعية وضمن خطتها لعام 2018 تسعى ومن خلال التنسيق مع هيئة الإستثمار إلى تنظيم زيارات داخلية وخارجية بين الأردن ودول شرق أفريقيا، إضافة إلى أن هنالك خطة لتأسيس شركة لوجستية كمنطقة حرة لأعضاء الجمعية في كينيا وذلك بهدف مرور ودخول البضائع الأردنية المنشأ إلى باقي أسواق الدول الأفريقية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بدعم الصناعة الأردنية إضافة إلى الخطوات التي سيتم العمل عليها خلال عام 2018 والمتعلقة بإستهداف الأسواق الأفريقية كأسواق داعمة للمنتج الأردني إضافة إلى زيادة التعاون بين هيئة الإستثمار والجمعية الأردنية الأفريقية للأعمال. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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