المركزي يحذر الأردنيين من مخاطر العملات الافتراضية وخاصة البيتكوين

وطنا اليوم-عمان:اطلعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال زيارة للبنك المركزي الأردني على أهم الخطوات التي اتخذها البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي وعدد من الموضوعات التي تهم اللجنة النيابية.

وبين رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبو صعيليك أن اللجنة اطلعت، خلال الزيارة على أهم الإجراءات التي اتخذها البنك للمحافظة على ضبط معدل التضخم والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وضبط سعر الفائدة.

من جهته، أعرب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز عن تقديره لجهود لجنة الاقتصاد والاستثمار واهتمامها بالتطورات الاقتصادية في المملكة.

وبين المحافظ أن احتياطات المملكة من العملات الاجنبية بلغت 4ر12 مليار دولار يضاف لها 8ر1 مليار دولار من الذهب، ما يشكل دعامة حقيقية للعملة الوطنية.

وفي معرض رده على اسئلة النائب الدكتور ابو صعيليك حول العملات الافتراضية، أكد المحافظ أن البنك المركزي أصدر تعليمات واضحة للبنوك بعدم التعامل بها حماية للمواطنين والمستثمرين لارتفاع نسبة المخاطر بها.

وجدد الدكتور فريز تحذير المواطنين من المضاربات في العملات الافتراضية كونها تتعرض لتقلبات حادة في السوق العالمية.

وأوضح المحافظ أن تم إنشاء نافذة تمويلية بقيمة 1ر1 مليار دينار، بهدف تمويل مشروعات تنموية بفائدة منخفضة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والسياحة، لافنا إلى أن حجم الاستفادة منها بلغت 460 مليون دينار، وذلك إلى جانب 440 مليون دولار مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبتمويل من البنك الدولي وبعض صناديق التمويل العربية.

ولفت الدكتور فريز إلى أن البنك المركزي أنشأ صندوق الريادة الأردني برأسمال 100 مليون دولار، مؤكدا أنه سيتم العمل بالصندوق في الشهر المقبل.

وفي رده على استفسار النائب خير أبو صعيليك حول موضوع الشيكات المرتجعة، بين المحافظ أن قيمة الشيكات المرتجعة بسبب نقص الرصيد بلغت مليار دينار في العام الماضي من أصل 5ر45 مليار دينار قيمة الشيكات التي تم تداولها بين البنوك، لافتا إلى أنها نسبة مقبولة عالميا.