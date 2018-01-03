احتكار البطاطا يرفع سعرها وكثرة البندورة بالسوق تهوي بها لـ10 قروش

وطنا اليوم-عمان:قال مدير دائرة سوق الخضار والفواكه المركزي أنس محادين إن المنخفض الجوي أثر على قطاف ثمار الخضار والفواكه لدى المزارعين مما ادى الى انخفاض مدخلات السوق المركزي الاحد الى ٢٥٠٠ طن بدلا من ٣٠٠٠ المعدل اليومي .

واكد المحادين ان السوق المركزي سوق حر وعملية العرض والطلب داخله هي تحدد السعر.

واشار الى ان ارتفاع سعر البطاطا كان سببه احتكار بعض المزارعين مما دفع بوزارة الزراعة لاستيرادها من الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد من الدول المجاورة... وعزا محادين سبب انخفاض سعر البندورة الى زيادة الانتاج.

وفيما يخص سعر البطاطا وتحديده من خلال وزارة الزراعة قال محادين ان تحديده تم بعد احتكار عدد كبير من المزارعين لصنف البطاطا.

واضاف بان سعر البندورة وصل اليوم في السوق المركزي الى ١٠ قروش ... والبطاطا ٥٠ قرش داخل السوق المركزي.