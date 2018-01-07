 وطنا نيوز -توقف آلاف الشاحنات عن العمل يهدد حركة النقل البري بالأردن
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توقف آلاف الشاحنات عن العمل يهدد حركة النقل البري بالأردن
التاريخ : 02-01-2018 06:25:48 المشاهدات: 1198

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب أصحاب الشاحنات، محمد الداوود، الثلاثاء، إن نحو 5 آلاف شاحنة متوقفة عن العمل منذ الأحد، بانتظار دفع وزارة النقل، بقرارات تصب في مصلحة الناقلين.

وأضاف الداوود ، أن الشاحنات توقفت عن تحميل صادرات وواردات ميناء العقبة من الحاويات، لحين التزام وزارة النقل بقراراتها لصالح الناقلين.

وأوضح أن النقابة ستصعد من خطواتها الاحتجاجية الأربعاء، لتصل إلى توقيف جميع أنماط النقل البري في الأردن، إذا لم تلتزم الوزارة بتنفيذ مطالب النقابة المتمثلة بالحد الأدنى للأجور، وتثبيته على وثيقة النقل، وإلزام شركات النقل والتخليص على العمل فيه، وإيقاف الشركات المخالفة عن العمل.

وبحسب قائمة المطالب، فإن أصحاب الشاحنات تطالب بتحديد عدد الرحلات، بما لا يزيد عن 7 رحلات للشاحنة شهريا، وتثبيت صفة الاستعمال على الرأس القاطر، وإيجاد مكتب للوزارة، لاحتساب قيمة وصل الصرف للرحلة.

وتوقفت نحو 5 آلاف شاحنة أردنية، على نقل الحاويات من ميناء العقبة إلى المحافظات، بسبب الكلف التشغيلية العالية، وعدم تغطية أجور النقل لها، وفق الداوود.

ومن شأن الإضراب، أن يؤخر البضائع بالميناء، ويكدس الحاويات، إضافة إلى ما يترتب عليه من خسائر كبيرة لجميع حلقات الإنتاج، وتأخير نقل الصناعات الأولية.

واعتبر الداوود، أن الشاحنات غير قادرة على الذهاب إلى ميناء العقبة، معللا ذلك بأن الرحلة إلى الميناء غير مجدية، وأن صاحب الشأن غير قادر على تحصيل كلفه التشغيلية.
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