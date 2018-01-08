الأردن يستضيف معرضا للمنتجات الايرانية

وطنا اليوم-عمان:تستضيف عمان في الخامس والعشرين من الشهر الحالي معرض المنتجات الايرانية في دورته الرابعة الذي يقام بمدينة الحسين للشباب، بحسب بيان صحافي للمنظمين اليوم الاثنين.

وينظم المعرض الذي يشارك فيه اكثر من 30 شركة ايرانية ويستمر على مدى سبعة ايام شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الأردنية (ابكو) بالتعاون مع شركة ياران كارفان الإيرانية والسفارة الإيرانية بالمملكة.

وقال مدير عام شركة "ابكو" رائد أبو سعدة أن المعرض سيطلع المستهلك الأردني على أجود المنتجات الإيرانية من السجاد والمكسرات والبهارات وغيرها من المنتجات التي تشتهر بها إيران، حيث سيتمكن زواره من الشراء مباشرة من المصنعين.

واضاف إن إقامة المعارض الدولية من شأنها التعريف بثقافات وعادات وتقاليد الشعوب الأخرى ومد جسور التواصل، كما تساعد على ترويج الأردن سياحيا ووضع المملكة على خارطة السياحة الدولية.

وأكد أبو سعدة أهمية إقامة المعارض والمؤتمرات الاقتصادية في المملكة التي من شأنها فتح آفاق جديدة لإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.

ولفت إلى إن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية آمنة مما يجعله محط أنظار المستثمرين لإقامة المعارض والمؤتمرات.

يشار إلى أن الميزان التجاري بين البلدين البالغ 97 مليون دينار يميل لصالح ايران، حيث بلغت صادرات المملكة اليها خلال عام 2016 نحو 12 مليون دينار تتوزع على منتجات غذائية ومعدنية وكيماوية، وفي المقابل بلغت مستوردات المملكة من ايران لنفس العام 85 مليون دينار تتوزع على المعادن ومصنوعاتها ومنتجات نباتية واغذية ومواد نسيجية ومصنوعاتها.