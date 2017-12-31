الرئيسية | أقتصاد الحكومة تفتتح عام الأردنيين الجديد برفع البنزين والديزل

وطنا اليوم-عمان:قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأحد، رفع أسعار البنزين بشقيه "أوكتان 90 /95" وكذلك الديزل بواقع قرشًا واحداً لكل لتر. كما وقررت تخفيض سعر الكاز 3 قروش للتر الواحد، وأبقت على سعر اسطوانة الغاز عند سعرها البالغ 7 دنانير. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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