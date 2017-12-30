الرئيسية | أقتصاد 652 مليون دينار تداولات الأردنيين في بورصة ابوظبي بـ 2017

وطنا اليوم ـ اقتصاد بلغت تداولات الأردنيين في بورصة ابوظبي خلال العام الجاري نحو 652 مليون دينار أي ما يعادل 3.4 مليار درهم.



ووفقا لبيانات بورصة ابوظبي، فقد استحوذت تعاملات الأردنيين خلال 12 شهرا على 3.5 بالمئة من اجمالي التداولات.



وحلت تداولات الأردنيين بالمرتبة الرابعة من حيث الجنسيات الأكثر تداولا في بورصة ابوظبي بعد تداولات الاماراتيين، البريطانيين والاميركيين.



وسجلت تداولات الجنسيات العربية في بورصة ابوظبي نحو 1.8 مليار دينار خلال العام الجاري، بما يعادل 9.6 مليار درهم.



وبالمقابل، سجلت قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 968 مليون دينار مشكلة ما نسبته 35 من حجم التداول الكلي.



وسجلت بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 1.3 مليار دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض 331 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 194 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء الجنسيات العربية في بورصة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 614 مليون دينار شكلت ما نسبته 64 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين.



وبلغت النسبة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 37 من إجمالي شراء المستثمرين غير الأردنيين.



أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد شكلت 89 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 146 مليون دينار، شكلت ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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