الرئيسية | أقتصاد مشروع استثماري في مادبا كلفته 5 ملايين دينار

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحاده الخميس، عن إقامة مشروع استثماري في محافظة مادبا بكلفة خمسة ملايين دينار اردني. جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الخارطة الاستثمارية لمحافظة مادبا. وبحسب الوزير سيعمل المشروع على توفير 70 فرصة عمل. التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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