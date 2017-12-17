لأول مرة : وفد صناعي أردني في طهران بغطاء من الملقي

وطنا اليوم-عمان:غادر العاصمة الاردنية امس الاول بصفة رسمية وفد صناعي أردني يقيم إتصالا مباشرا مع الجمهورية الايرانية ويجري اتصالات ذات طبيعة إستثمارية ولأول مرة منذ عدة عقود بين البلدين.

الوفدا المغادر برئاسة رئيس غرفة الصناعيين للعاصمة عمان يضم سبعة ممثلين للقطاع الصناعي إلى طهران، سيجري مباحثات فيها لبحث امكانية التعاون المشترك، وحظي الوفد بغطاء سياسي ووافق على إرسالة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي.