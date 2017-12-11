شركة كويتية تبيع حصتها بمطار الملكة علياء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية، توقيع اتفاق نهائي لبيع كامل حصتها في شركة المطار الدولي بالأردن، بقيمة 44.43 مليون دينار كويتي ( 147.6 مليون دولار أمريكي).

وتدير مجموعة المطار الدولي حاليا، مطار الملكة علياء الدولي في عمان (أكبر مطار في الأردن)، الذي استقبل العام الماضي 7 ملايين مسافر، وتملك الحكومة 54 بالمائة منه.

وأوضحت الشركة المدرجة في بورصتي الكويت ودبي في بيان، الأحد، أن عملية البيع على حصتها البالغة 24 بالمائة، تمت إلى تحالف شركات بقيادة مجموعة مشغلي مطار شارل ديغول في باريس (ADP).

ويضم التحالف إلى جانب مجموعة ADP، كلا من مستثمري البنى التحتية الفرنسية (ميريديام) وشركة البحرين لإدارة الأصول (اسما كابيتال بارتنرز)، وفق بيانات سابقة.

ووفق بيان الشركة الكويتية، من المتوقع تحقيق 15.9 مليون دينار كويتي (52.7 مليون دولار) أرباحا من تنفيذ صفقة البيع.

وتأسست مجموعة المطار الدولي (شركة أردنية) في أيار 2007 وتختص بإعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.