الرئيسية | أقتصاد وفد صناعي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايران

وطنا ابحث وفد صناعي اردني في طهران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وازاله المعيقات التي تقف أمام تطور العلاقات التجارية الأردنية الايرانية.



وجاءت زيارة الوفد الذي ترأسه رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب بدعوة من الجهات الرسمية الايرانية لحضور "معرض الصناعات الغذائية مع الدول الاسلامية"، الذي اقيم بالعاصمة طهران.



وحسب بيان صحافي لغرفة صناعة الاردن اليوم السبت،ضم الوفد الى جانب ابو الراغب ممثل قطاع الصناعات الغذائية بالغرفة محمد العبداللات وعضوي مجلس ادارة الغرفة قاسم ابو صالحة وموفق بني هاني وبحث الوفد خلال الزيارة التي استمرت ثلاثة ايام مع رئيس غرفة الصناعة والتجارة والمعادن والزراعة الايراني شافي شافي ومدير العلاقات الاردنية الايرانية فرزاد بيلتين وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين الايرانيين سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم الصادرات الاردنية الى ايران وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الخبرات والزيارات.



وقال ابو الراغب ان المباحثات التي جرت على هامش المعرض كان لها نتائج ايجابية حيث ابدى الجانب الايراني من القطاعين العام والخاص اهتمام كبير للاستثمار في الاردن وبناء قاعدة علاقات ثنائية اقتصادية قوية بين البلدين.



وبين ابو الراغب ان نظيرة الايراني طالب خلال اللقاء بمنح المستثمرين الايرانيين ورجال الاعمال تسهيلات لدخول المملكة وفتح آفاق للصناعات الايرانية للدخول لاسواق جديدة بفضل العلاقات الاقتصادية التي تربط الاردن مع مختلف دول العالم.



واكد أن الزيارة حققت نتائج ايجابية في التفاهم مع عدد كبير من رجال الاعمال والمستوردين الايرانيين في رفع حجم المستوردات من الاردن والتي ما زالت أقل من الطموحات ولا ترقى للمستوى المطلوب من الجانبين في الجانب الاقتصادي.



وبين ابو الراغب ان صادرات المملكة الى ايران بلغت خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي ما يقارب 10 ملايين دولار مقابل 75 مليون دولار مستوردات.



وحسب رئيس الغرفة التقى الوفد العديد من رجال الاعمال الايرانيين الذين ابدوا رغبة قوية باقامة شراكات تجارية وصناعية مشتركة والتعرف على الصناعات الاردنية واعطائها الاولويه في الاستيراد.



ووجه الجانب الايراني دعوة للقطاع الصناعي لزيارة العاصمة طهران خلال الفترة المقبلة.ليوم ـ اقتصاد التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر