الوطن والمواطنه حقوق وواجبات

عمان وطنا نيوز من رجاء الحوراني

تعد المواطنة هي الوسيلة الامثل لحفظ الاوطان والاديان والاحزاب وهي صمام الامان لكل ما يعصف بواقعنا ولا يقبل ان يعيش الانسان مثلا اغترابا في وطنه من حيث ضياع الحقوق فما هي المواطنة وكيف ننظر لها وهل هي معادلة كيميائية يشترك فيها طرف او طرفين او اكثر ولالقاء المزيد من الضوء على الوطن والهوية الوطنية كان لنا هذه اللقاءات .

وقال لوطنا نيوز استاذ العلوم السياسية الدكتور قاسم ثبيتات ان مدلولات المواطنه والهوية الوطنية تشير الى حس الانتماء الى الدولة والى الشعب والتفاعل اليومي والعميق في مجريات الاحداث داخلها مما يعطي المواطنة جوهرها ويحول المرء من مجرد مشارك الى جزء بنيوي وفاعل يتبادل معها التاثر والتاثير في عمليه تفاعل مثمرة شرطها الاول والاساس المساواة والكل يعلم ويدرك ان داعش والميليشيات في العراق وحزب الله في لبنان باتو يهددون مفهوم الهوية الوطنية ومفهوم المواطنة

ويصف استاذ علم الاجتماع الدكتور وليد الشطارات ان المواطنه جسر يعبر عليه الطفل لترسيخ الهويه الوطنية بل يجب ان تظهر تجلياته في خدمة الوطن والدفاع عنه حيث يبدا تعزيز هذا المفهوم من خلال المدرسة والاسرة وتربيتهم على حب الوطن وهذا يولد عندهم الولاء والانتماء والعمل المتواصل لنهضه ورفعه وطنهم وتعليمهم انه هناك هدفا اكبر يعيشون من اجله يتعدى المصلحة الشخصيه

وبالدلالة الدينية فان الدكتور محمود السلخي في جامعه البترا يؤكد ان الاسلام جعل الوطنيه حق من حقوق الشعب والمحافظه عليه لذا يجب على الانسان اذا تعرض وطنه وبلده الى الاعتداء ان يتحمل كامل المسؤولية في الدفاع واذا قتل دون ماله وعرضه ووطنه مات شهيدا .

ومن وجهة النظر التربوية فاننا بحاجه ماسه الى بلورة مناهج تساعد الاباء والمربين والمجتمع على تربيه الاجيال الجديده على وعي وطني مبكر منذ المراحل الدراسيع التاسيسه والالتزام والانتماء الوطني وهذا يتاتى باعلاء ثقافه حب الوطن والتراث والتاريخ وارساء ثقافه التعليم والعلم والعمل والانتاج من اجل المصلحة العامه للبلاد .

ح.م