د. عبيدات: ماذا يتعلم أبناؤكم في مدارسنا؟

عمان وطنا نيوز: حسن ابو نهار

في محاضرة بعنوان: "ماذا يتعلم أبناؤكم، وهل تقدم المدرسة لهم ما يساعدهم على هموم المستقبل..؟؟" نظمتها "مؤسسة فلسطين الدولية" والمدارس العصرية بتاريخ 15/01/ 2018 في النادي الأرثوذكسي في عمان، وأدارها د. أسعد عبد الرحمن، قدم الخبير التربوي د. ذوقان عبيدات محاضرته في عدة مجالات، محددا مصطلحات الدراسة ومواصفات "المنتج التعليمي" بما ياتي:

1- يعاني "المنتج التعليمي" من "سمنة معرفية"، ناتجة عن تكدس معلومات تراثية قديمة حددت له كل منافذ التفكير، مما أصابه بـ "كولسترول معرفي" بدهون ثقيلة، أغلقت شرايين التفكير كلها. مما يهدده بجلطات معرفية حادة.

2- يشعر "المنتج التعليمي" بالافق المعرفي الشامل حين يمتلك كل ما يحتاجه من معلومات ومهارات حياتية، فقد حددو له كل المواقف والقرارات المطلوبة، وزودوه بمسطرة دقيقة تقيس له الصواب والخطأ، وأي نقطة تقع خارج هذه المسطرة هي تهديد لحقائقه وأمنه.

3- ويتمتع هذا "المنتج" بالثبات المعرفي، فكل حقائقه خالدة لا يعتريها أي شك، لأن مصدرها عن فلان انه قال...، وهذا الثبات جعله يقف على "خط دفاع معرفي" يصعب اختراقه او دونه الموت والهلاك.

4- وانتقل هذا المنتج عكس حركة الطبيعة واقتنع بـ:

- تديين الدنيا، واكسابها صفة دينية تبعدها عن الأنسنة.

- أنسنة الآخرة، وتزويدها بكل مباهج الدنيا من خمرة وسواها.

فالمطلوب رفض حياتك في الدنيا لتنعم بمباهج إنسانية فيما بعد. ولا يخفى كمية الدماء التي سالت سعيا لهذه المباهج.

5- واندهن هذا "المنتج التعليمي" بنصوص ساحرة تلهب الخيال، وامتلأت حياته الثقافية باحداث زورت التاريخ، وصارات الأساطير الثقافية بديلا للحقائق التاريخية، مثل:

. إذا بلغ الفطام لنا رضيع...

. ونقلع عين اللي يعادينا...

. والحروب والانتصارات والنصوص الملهبة للمشاعر

وصار هذا "المنتج" لا يناقش نصا بل يخضع لسحر أي نص دون أي شك فيه.

6- وتقمص هذا المنتج – دور الأستاذ- الذي يهدي الآخرين، وصور له جهله أنه سيد العالم وأن عليه أن يهدي العالم ويعلمه وينشر امامه الحب والخير والسلام.

فبدلا من أن نتتلمذ من العالم صرنا نمارس الأستذة عليه.

7- ونظرا لأهمية حماية ما يمتلكه هذا "المنتج" من سمو معرفي صار يشعر أن أي أقلية تهدده، وأن أي سلوك ولة تناول "سندويش في موسم ما او مكان ما" يهدد كل قيمه وثقافته ويشكل خطرا عليه.

8- وزرع نظامنا التعليمي في ذهن منتجنا التعليمي أن أي – مخالفة- للنظام الجمعي او الرأي العام الجمعي هو خروج فاضح وخطير يسوغ قتل أي فرد يمارس هذا الخروج.

9- ويكثر منتجنا المعرفي من "اليقين" و "اليقينيات" فلم يعرف شكا، وشعاره: غما ان تقبله كله او تعرض نفسك للعقوبة. فأسرف كثيرا في الاعتقاد واليقين، ولم يمارس أي شك أو فحص او حتى أي اقتصاد في الاعتقاد او اليقين.

النقلات المطلوبة لتطوير المنتج التعليمي

إن شكل "المنتج التعليمي" قد صار واضحا من طريقة تصرفاته وحتى أحيانا من شكله وشكل ملابسه، ومن نزقه في احتمال المختلف، ومن دعوته الجميع إلى أن يلبسوا مثله ويتشكلوا بشكله.

ولذلك ندعو إلى النقلات الآتية:

- من تعليم يعلم اليقين إلى تعليم يعلم الأقتصاد والشك والفحص والمناقشة.

- من تعليم يقود إلى تديين الدنيا إلى أنسنة الدنيا، ومن أنسنة الآخرة إلى روضة الآخرة.

- من العقل الثابت إلى العقل المتحول.

- ومن الهوية الجامدة إلى هوية متفاعلة متجددة.

- ومن امتلاك لحلول جاهزة إلى البحث عن حلول جديدة.

- ومن التمترس المعرفي إلى الانفتاح.

- ومن السمنة المعرفية إلى الرشاقة المعرفية.

ما العمل؟ وهل هناك أي أمل؟

أجاب المحاضر د. عبيدات عن هذا السؤال بان كل الحلول مطروحة، وتبدا اولا من:

1- فهم فقه التغيير، وعدم اثارة الروح الجمعية والقمعية العميقة التي يبرع مختطفوا المجتمع باثارتها والتحريض ضد من يطالب بالتغيير.

2- الأتفاق الوطني على مشتركات ثقافية وطنية مثل:

- المواطنة والهوية الوطنية وحقوق الإنسان والمرأة.

- تعليم التفكير والحوار والجمال والتواصل.

- حماية البيئة وتوازنها.

- مواجهة التعصب والتطرف.

- الحرية وقبول الاختلاف.

- التخلص من عقدة نحن أفضل البشر، وعلينا هدايتهم، ونشر الأمن والسلام والنور.

3- الإشراف الوطني على التعليم، وعدم السماح بالتسييس أو الأدلجة او الفئوية بالسيطرة عليه واختطافه.

4- والمعلم؟ وهذا ما يحتاج ألف محاضرة أخرى.