الرئيسية | ادب و ثقافة امسيه كانونيه لمنتدى البيت العربي بعنوان " دفء كانوني "

وطنا اليوم - موسى الزيود يقيم بيت الثقافة والفنون ومنتدى البيت العربي مساء الغد أمسية كانونية بعنوان (دفء كانوني ) وذلك عند الساعة السادسة والنصف .



وسيشارك في الأمسية التي ستديرها عضو المنتدى ميرنا حتقوة ، كل من الشاعر اسلام علقم والروائية رباب الناجي . التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

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