 وطنا نيوز -امسيه كانونيه لمنتدى البيت العربي بعنوان " دفء كانوني "
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امسيه كانونيه لمنتدى البيت العربي بعنوان " دفء كانوني "
التاريخ : 05-01-2018 09:09:22 المشاهدات: 1421

وطنا اليوم - موسى الزيود

يقيم بيت الثقافة والفنون ومنتدى البيت العربي مساء الغد  أمسية كانونية بعنوان (دفء كانوني ) وذلك عند الساعة السادسة والنصف .

وسيشارك في الأمسية التي ستديرها عضو المنتدى ميرنا حتقوة ، كل من الشاعر  اسلام علقم والروائية رباب الناجي .
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