امسيه كانونيه لمنتدى البيت العربي بعنوان " دفء كانوني "
التاريخ : 05-01-2018 09:09:22
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وطنا اليوم - موسى الزيود
يقيم بيت الثقافة والفنون ومنتدى البيت العربي مساء الغد أمسية كانونية بعنوان (دفء كانوني ) وذلك عند الساعة السادسة والنصف .
وسيشارك في الأمسية التي ستديرها عضو المنتدى ميرنا حتقوة ، كل من الشاعر اسلام علقم والروائية رباب الناجي .
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