مجلس اعمار جرش احتجاجات على التشكيل , ما السبب؟

جرش من حسن ابو نهار .

شفافية ومحسوبية ومزاجية وتهميش وإقصاء تلك هي الاسباب التي عزتها فعاليات شبابية وحزبية وإعلامية وجمعيات خيرية ونقابات وموسسات مجتمع مدني لتشكيل مجلس اعمار جرش من قبل بلدية جرش و بمباركة من محافظ جرش.

وطابق هذا الموقف ما اكده رئيس المجلس المحلي " اللامركزية" محمود العفيف وعدد من اعضاء المجلس

وانتقد المشاركون في اللقاء الذي دعا اليه رئيس نادي اتحاد جرش الرياضي عادل الزبون ورئيس نادي جرش الرياضي نعمان العتوم ورئيس رواق جرش للثقافة والتراث احمد الصمادي هذا التهميش والإقصاء مؤكدين انتمائهم وعزمهم على ترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشباب والأحزاب و التشارك في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق الانجاز على ارض الواقع .

واجمعوا على محاربة الشللية والمحسوبية وحسب كتب التكليف السامي لكل الحكومات .

واستهجن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية محمود الحراحشه هذا الاقصاء والتهميش خاصة للقطاع الخيري في المحافظة مؤكدا المسيرة الطيبة للعمل الخيري خدمة للوطن وقائد الوطن .

وجرى نقاشات موسعة انصبت على عزم واصرار الشباب العمل خدمة لوطنهم وقائدهم وترجمة الرؤى الملكية الى انجازات على ارض الواقع بعيد عن المحسوبية والشللية والمزاجية واعتماد الكفاءة والمهنية في ادارة العمل العام .

وفي نهاية الاجتماع الذي حضرة عدد من رؤساء الاندية والجمعيات وناشطي العمل الاجتماعي والنقابات ووجهاء العشائر اتفق الحضور على رفع عريضة لجلالة الملك عبدالله الثاني وبنسخة لدولة رئيس الوزراء احتجاجا وتعبيرا عن وجهات نظرهم حيال الواقع الذين يعشونه في محافظة جرش واستهدافهم في مجال العمل العام واصدار بيان هذا نصه .

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم

نداء من أبناء محافظة جرش الى جلالة الملك حفظة الله

تحية طيبة وبعد

قد نذرنا أنفسنا على حب الوطن نذرنا انفسنا على طاعة ابا الحسين سيدنا ومليكنا مولاي المعظم :

راعي النهضة وقائد المسيرة في اردننا الغالي وقد اقسمنا ان نمضي قدماً في بناء الاردن والرفع من شأنه في جميع الميادين

مولاي المعظم :

اننا نعلم مقدار ما تحمله اليوم من امور جسام على المستويين الوطني والعربي وما تمر به المنطقة من تغيرات اعانك الله على حملها , ولكنك علمتنا أننا نعيش أسرة واحدة في أردن الهواشم وأنت الأب والأخ والصديق لهذا الشعب , لذا فأننا نحن الموقعين ادناه من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمحافظة جرش والتي تتمثل بكل من( مجلس المحافظة , الأندية الرياضية , الجمعيات الخيرية , المنتديات الثقافية , الاحزاب , والناشطين الاجتماعيين , والإعلاميين ) نرفع الى مقامكم السامي هذه المظلمة والتي اصابت الجميع حيث تعيش محافظة جرش حالة من الفوضى والعشوائية في أتحاذ العديد من القرارات التي ساهمت في تأخير عجلة التنمية التي تنادون بها جلالتكم .

مولاي المعظم : بعد صدور مكرمتكم السامية والتي نفتخر ونعتز بها جميعاً بالموافقة على البدء بتأسيس لجنة أعمار جرش مثمنين دوركم هذا الذي يساهم في بناء المحافظة والوطن , ولكن يا مولاي تم تهميش دور هذه المؤسسات وإقصاء الرجالات التي من شأنها أن تساعد على البناء الحقيقي والمرجو , واختيار أسماء مبنية على العلاقات الشخصية وصلة القربى والمنفعة دون أشراك المجتمع المحلي بالاختيار .

صاحب الجلالة الهاشمية :

ان استثناء القطاع الشبابي والذي يشكل الغالبية العظمى ويمثل عجلة التنمية والذي كنت على الدوام تطالب به الحكومات من أجل تفعيل دورهم في بناء الغد المشرق , فأنه يفشل الخطط ويقوض عمل مثل هذه المؤسسات .

كما أن تحييد دور مجلس المحافظة عن اختيار المشاركين في هذا المجلس يعمل على تهميش دورهم ووأد مسيرة التنمية وتأتي على عكس رؤية جلالتكم .

صاحب الجلالة الهاشمية :

كما تم من خلال تشكيل هذه اللجنة اقصاء دور العمل التطوعي والنقابي والحزبي والتربوي والإعلامي وهذا يحبط مسيرة العمل والبناء الحقيقي ويشكل خطراً على التشبيك بين هذه المؤسسة وبينهم في المستقبل .. ولهذا نتساءل هل تم حصر هذه المؤسسة لبلدية جرش الكبرى من حيث اختيار الأسماء وتمثيل المجتمع المحلي وهل يعطيهم الحق بعدم اشراك مؤسسات المجتمع المدني والشبابي بمختلف اطيافه .

نعلم يا مولاي ان هذا العمل هو عمل تطوعي بحت يحتاج الى رجال نذروا انفسهم لخدمة هذا الوطن ولسنا نطمح الى منصب او جاه واننا من هنا نلتمس من جلالتكم أن تنصفوا محافظة جرش من اتخاذ مثل هذه القرارات وأن تعاد تشكيل هذه اللجنة بكل عدلاً وشفافية بما ينعكس على أنشاء هذه المؤسسة لتنسجم مع رؤى جلالتكم لتحقق اهداف مكارمكم السامية وحمى الله هذا الوطن حراً منيعاً تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه

الموقعين ادناه

1- عادل طه النظامي .. رئيس جمعية روابي جرش

2- احمد بني عبده الريموني ... عضو مجلس محلي

3- محمود جبر الزبون

4- زيد محمد خليفه

5- محمد مصطفى الغدير .. مختار برما

6- محمد عبدالمجيد غدايره ... عضو مجلس محافظة

7- فوزي علي قوقزه

8- يوسف خلف المقابله

9- محمود عتيق الحراحشه .. رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية / جرش

10- ارشيد جسار الزبون

11- ابراهيم محمود بنات .. صيدلي

12- الحاج رضوان بني مطفى .. حزبي

13- هاني عبدالكريم رقيبات

14- محمد محمود الزعبي

15- الصحفي الدكتور حسن نهار محاسنه

16-احمد موسى المرازيق ... عضو مجلس محافظة

17- احمد جبر الزبون .. مختار قفقفا

18- زياد محمود القيام ... منتدى ثقافي

19- نعمان نصري العتوم .. رئيس نادي جرش

20- سليم عياصره .. عضو مجلس محافظة

21- محمد الجزازي .. عضو مجلس محافظة

22- احمد المرازيق ..

23-عادل محمد الزبون .. رئيس نادي اتحاد جرش الرياضي

24- المحامي محمود العفيف .. رئيس مجلس المحافظة

25- احمد محمد الصمادي .. رئيس رواق جرش

26- فاطمه عراعره الزبون ... عضو مجلس محافظة

27- محمد الاصغر محاسنه ... رئيس نادي كفرخل

28- نبيه احمد بني طه

29- انور فايز الزعبي

30- احمد محمد العقيلي .. مدير مدرسة باب عمان الثانوية

31- فيصل الزطيمه