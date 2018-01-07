متهمو مصنع حبوب الكبتاغون مهددون بالإعدام

وطنا اليوم-عمان: باشرت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة التحقيق مع 17 متهما من جنسيات متعددة، أنشأوا معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة، وحجزت على أموال المتهمين تمهيدا للتحقيق المالي بموجب الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

وشكّل النائب العام لمحكمة أمن الدولة فريقا خاصا من المدّعين العامين لتولي التحقيق في القضية لما لها من خصوصية.

ووجه المدعي العام إلى المتهمين عدة تهم منها حيازة ماده مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية خلافا لأحكام المادة 19 / ا / 1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وبدلالة المادة 20 من ذات القانون، وصناعة مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية خلافا لأحكام المادة 19/ ا / 1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وبدلالة المادة 20 من ذات القانون، والتي تصل عقوبتيهما إلى الإعدام.

يشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام ضبطت الاثنين الماضي، معملا لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدرة، ومتهمين متورطين بإنشائه وتشغيله، في قضية هي الاول من نوعها، وأنهت إجراءات الاستدلالية والضبط معهم وأحالت القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لديها.