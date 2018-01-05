ضبط مطلقي نار تجاه موظفي الأمانة

وطنا اليوم-عمان: ألقت الأجهزة الأمنية، الأحد، القبض على شخصين من مطلقي النار تجاه موظفي الأمانة، في منطقة حي نزال، بالعاصمة عمّان.

ووفق بيان للأمن، فإنه "نتيجة للتحقيقات ومتابعة العاملين في إدارة البحث الجنائي في شعبة العاصمة لحادثة اطلاق النار تجاه موظفي الامانة قبل ايام، في منطقة حي نزال اثناء حملة لازالة البسطات، دون وقوع اصابات، حُددت هوية شخصين اقدما على ذلك التصرف الجرمي والقي القبض عليهما بعد رصدهما وتحديد اماكن تواجدهما وبوشرت التحقيقات معهما."

وأضاف البيان، أن الحملات الأمنية على كافة الاشخاص المطلوبين مستمرة من قبل العاملين في الإدارات المتخصصة ومنها إدارة البحث الجنائي لرصد أولئك الاشخاص وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم الى القضاء .